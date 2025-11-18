El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, como parte de sus estrategias de fortalecimiento de los servicios a las y los contribuyentes, abrió dos nuevos Módulos de Servicio Tributario (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán.

En un comunicado, la dependencia informó que estas acciones forman parte del Plan Maestro 2025, con lo que busca impulsar la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económicos.

Con lo anterior, el fisco señaló que espera un mejoramiento en las coberturas en esas regiones y un aumento en la disponibilidad de citas, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promoviendo una cultura contributiva.

En el caso del módulo de Yucatán esta se encuentra en Calle 53, número 202-bis, Colonia Centro, Tekaz, al interior del Palacio Municipal.

Mientras que la de Tulum, se ubica en Calle Ook Kot, Manzana 130, región 3, lote 2, local 5.

Asimismo, el SAT destacó que estas sedes contarán con los siguientes servicios:

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas

e.firma de personas

de personas Revocación y renovación de e.firma

Actualización y servicio de RFC

Entrega de constancias de situación fiscal

Reafirmó así su compromiso para continuar trabajando para garantizar espacios accesibles, modernos y eficientes a nivel nacional para las y los contribuyentes.

