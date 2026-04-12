Compañías extranjeras retiraron las inversiones que tenían en la industria energética debido a la baja producción de hidrocarburos y las reformas constitucionales, indicaron analistas a EL UNIVERSAL.

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía indicó que el capital foráneo canalizado en la industria eléctrica cayó 98% el año pasado y en la petrolera se contrajo 133%.

Cifras publicadas por la dependencia muestran que la Inversión Extranjera Directa (IED) para la extracción de petróleo y gas tuvo un saldo negativo de 206 millones de dólares en 2025, tras el ingreso de 611 millones en 2024.

El capital destinado al suministro de gas natural por ducto presentó una salida neta de 70 millones de dólares y fue el tercer año consecutivo en rojo.

La IED canalizada a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica fue de 75 millones de dólares, después de la entrada de 377 millones en 2024.

La OCDE señaló que los cambios en el sector energético que se llevaron a cabo en los últimos dos sexenios implican riesgos para los inversionistas, ya que la Comisión Nacional de Energía, que sustituyó al antiguo regulador independiente, opera como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Energía.

“Su ubicación institucional dentro de la secretaría genera riesgos relacionados con la percepción de independencia regulatoria e imparcialidad, aspectos clave para fomentar la confianza de los inversionistas”, indicó la OCDE.

El socio director de Kearney México, Gerardo Rocha O’Kelard, destacó que se echó para atrás la reforma energética, la cual era atractiva para los inversionistas.

“Todas las señales siempre han sido antisector de energía, no sorprende que los inversionistas extranjeros no vean como atractivo al sector energético mexicano”, dijo.

El director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Óscar Ocampo, opinó que es bastante explícito que al gobierno no le interesa atraer a grandes operadores internacionales en el ámbito petrolero, ni Schlumberger y Halliburton, y más de una compañía ha devuelto sus asignaciones o contratos.

Foto: Secretaría de Economía

Expectativas incumplidas

“Si invertiste en México con la apertura de 2014, no lo hiciste para desarrollar unos cuantos campos, sino con la expectativa de que hubiera más rondas de licitación y cuando no se cumplen las expectativas, tal vez no resulte tan atractivo permanecer. Es una promesa que luego cerraste”, dijo Ocampo.

La coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo vamos?, Adriana García, destacó que Pemex reconoce en sus reportes más recientes una disminución en la plataforma de producción, derivada del agotamiento de los campos maduros, lo que envía la señal de que la extracción se agota.

Desde su punto de vista, también influyen las reformas constitucionales, como el plan C, ya que transformaron la figura de las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE, para convertirlas en compañías públicas, por lo que dejaron de estar obligadas a ser rentables.

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