Reportan fallas de Twitter; usuarios no pueden acceder a sus cuentas

Usuarios reportaron esta tarde fallas en Twitter desde la plataforma Downdetector, que acumula reportes de caídas o fallas de servicios digitales.

Uno de los principales problemas es que no es posible entrar a las cuentas desde la versión web.

Esta es una gráfica del repunte de casos en Downdetector.

Varios usuarios que han logrado ingresar a Twitter han mostrado la falla a través del hashtag #TwitterDown, con capturas de pantalla en las que se aprecia el mensaje "los tweets no están cargando en este momento. Intentar de nuevo".

De igual modo han publicado que acudieron a Instagram para ver si se trataba de una falla con sus dispositivos o conexión a internet, o bien si se encontraban ante un error generalizado de la red social de Elon Musk.

Además de que compartieron algunas imágenes y publicaciones divertidas referentes al error.



