Relevo en Junta de Gobierno de Banxico no afectará política monetaria: HR Ratings

El relevo que se dará en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), incluso con una mujer sustituyendo al subgobernador, Javier Guzmán Calafell -quien termina su periodo en diciembre próximo- no afectará la política monetaria, afirmó HR Ratings.



En un reporte emitido por la calificadora titulado: "Expectativas de la política monetaria para 2021, disminución en el margen de maniobra de Banxico", se consideró que aún se esperan recortes adicionales en la tasa de referencia.



Independientemente del cambio, detalló, se espera que el órgano colegiado del banco central tome un tono más "dovish o paloma" como se les identifica en los mercados financieros, ya que uno de los miembros más hawkish o halcón es el saliente subgobernador Guzmán.



Sin embargo, para la calificadora, este cambio no afectará la política monetaria con disminuciones adicionales hasta el segundo semestre.

Lea también: Ignoramos cuánto tiempo más nos afectará el Covid: subgobernador del Banxico



El entorno analizado por HR Ratings sugiere que recortes adicionales, sin una pausa más larga, podrían provocar inestabilidad cambiaria y presiones inflacionarias, por lo que mantienen su estimado de un nivel de 4% para la tasa clave al cierre de 2021.



También adelantó que se han manejado una serie de nombres que podrían considerarse para la propuesta que habrá de hacer el Ejecutivo para un nuevo integrante de la Junta de Gobierno.



Se habla de que podría ser una mujer para generar un mayor equilibrio de género en el órgano colegiado del Banco de México, ya que actualmente son cuatro hombres y una mujer, refirió la calificadora.



Entre las candidatas más probables, desde el punto de vista de HR Ratings son: la Tesorera de la Federación, Galia Borja; la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez, y al interior del Banxico, Claudia Álvarez.

Lea también: Covid no frenó la distribución de efectivo; crece demanda en 23%: Banxico



Consideró que es altamente probable que sea una de las dos primeras por la confianza que les tiene el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estimó.



De acuerdo con la calificadora, el margen de maniobra de la política monetaria ha disminuido de manera importante, desde el punto de vista de las condiciones internas y externas.



Además, aseguró que un recorte de 25 puntos base en la tasa de política monetaria ya no era tan viable; no sin poner en riesgo la competitividad del spread real contra sus pares, así como el acercamiento a tasas reales negativas en un entorno de alta inflación.



Un recorte adicional también podría dar la señal de que se está priorizando el crecimiento económico sobre la inflación y así afectar las expectativas inflacionarias generando un riesgo de efectos de segundo orden, pronosticó la calificadora.