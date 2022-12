Reglas contra exhibir cigarros en tiendas violan derechos de consumidores: industria tabacalera

Las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíben la exhibición de los cigarros en cualquier establecimiento son violatorias de los derechos de los consumidores, alertó el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta).

Por lo que la British American Tobacco, Philip Morris International y Japan Tobacco piden corregir el reglamento porque tiene un contenido que atenta contra los derechos de los consumidores adultos.

Tampoco coincide “con lo aprobado por el Congreso y se excede en sus prohibiciones y limitaciones a la industria legalmente establecida NO tuvo un debido proceso para su análisis y aprobación; No cumplió con los tiempos establecidos para la consulta pública en la Ley de Mejora Regulatoria y no tomó en cuenta ni dio respuesta a los más de 900 comentarios plasmados en la plataforma de la CONAMER”.

Las tres empresas tabacaleras afirmaron que específicamente va contra “el derecho a la información clara para tomar decisiones libres al momento de adquirir productos, además de excederse en lo que la propia ley señala”.

El Consejo afirmó que además el Reglamento contiene “múltiples violaciones a tratados comerciales, específicamente en materia de protección de inversiones y derechos humanos e impedirá continuar con nuestras acciones de responsabilidad social en los estados que tenemos presencia”.

Por lo que piden garantizar el respeto al Estado de derecho y obedecer las disposiciones del legislativo, así como tomar en cuenta las afectaciones a la economía nacional y a las comunidades que siembran tabaco.

Además de que aseguran es necesario garantizar la certidumbre jurídica que requieren inversionistas, comerciantes, productores del campo, consumidores e incluso los socios comerciales internacionales de México.

A fines de octubre, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) aseguró que exhibir cajetillas de cigarros no se puede considerar como hacer publicidad tal y como se pretende considerarlo en el reglamento para el control del tabaco.

