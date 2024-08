Los seguros de automóviles se encarecen el doble de rápido de la inflación a partir de que comenzó el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Inegi reporta que el promedio nacional de las primas subió 69% del 1 de diciembre de 2018 al cierre de julio de este año, es decir, en 68 meses de la autollamada Cuarta Transformación, mientras que la inflación acumulada en este periodo fue de 32.9%.

La última vez que el bolsillo de los automovilistas enfrentó un aumento tan significativo fue en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, cuando durante el lapso similar las coberturas se dispararon 412%.

“Es una tendencia, pues si consideramos que la frecuencia de choques viales incrementó por arriba de 17% en el primer semestre de 2024 es muy natural que las tarifas mantengan el mismo comportamiento”, manifestó el especialista de la corredora de seguros y fianzas AARCO, Miguel Romero.

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) dio a conocer que la colocación de primas de autos creció 22.5% al cierre del primer semestre de este año, ante el aumento en la venta de vehículos y un mayor costo que paga el usuario por el encarecimiento de autopartes y la siniestralidad.

En opinión del especialista de AARCO, la alta venta de marcas chinas en el mercado mexicano está limitando la cobertura, ya que en algunos casos no se cuenta con refacciones ni talleres.

“El impacto al momento no es positivo, ya que en su gran mayoría estas marcas no cuentan con stocks de autopartes ni talleres especializados para reparación y mantenimiento de las unidades, por lo que las aseguradoras están tomando este tipo de autos condicionando la indemnización a pago de daños únicamente”, dijo.

Si bien se tiene que invertir cada vez más en la protección financiera del automóvil, en primera instancia el usuario debe hacer el esfuerzo por pagar su seguro, puesto que se trata de una herramienta que puede rescatar sus finanzas en un momento crítico, expuso el analista.

Recomendó buscar alternativas al momento de la renovación del seguro, debido a que la oferta es amplia en el sector y los apetitos de riesgo van cambiando en las compañías por marca y submarca.

“Si consideramos los incrementos en los precios de hidrocarburos, servicios de mantenimiento, impuestos y adicional el seguro por supuesto que tenemos un impacto en el consumidor final, pero es muy importante considerar que siempre será más costoso no estar asegurado”, explicó.

Coches devaluados, seguros caros

Para el presidente del comité de automóviles de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Alejandro Sobera, los altos índices de robo se han consolidado como uno de los factores que suben el precio de los seguros para los automovilistas.

“Los incrementos en las primas de autos se deben a dos factores principales. El primero es la inflación, que en el sector normalmente es más alta a la que se monitorea en la canasta básica, por las autopartes que muchas son importadas, y el otro factor es la siniestralidad, pues mientras sigamos teniendo carreteras inseguras y robos, las aseguradoras no tienen más que subir las primas para no perder”, dijo.

Desde su punto de vista, los consumidores enfrentan la difícil tarea de comprender por qué, a pesar del envejecimiento de sus vehículos, las primas de seguro no disminuyen.

“Para el usuario es difícil entender que un año pasa, su auto es más viejito y sigue pagando igual o a veces hasta más por el seguro, pero es por los efectos de la inflación y la inseguridad que genera la siniestralidad para las aseguradoras”, agregó.

La entrada de marcas automotrices chinas ha generado expectativas entre los consumidores mexicanos, pero también desafíos en cuanto a la disponibilidad de refacciones. Aunque las aseguradoras están dispuestas a cubrir estos automóviles, hay inconvenientes que podrían enfrentar los usuarios en caso de necesitar reparaciones.

“Con las marcas chinas todas se pueden asegurar y no hay problema ni restricción. El problema es para darles servicio. Si la agencia no tiene piezas, no es tema de la aseguradora. Se va a asegurar la unidad y si hay un accidente va a estar dispuesta a pagar la reparación. Pero si no hay refacciones se tendrá que esperar hasta que se consigan para poder reparar. Ahí es donde puede haber molestia con los usuarios del seguro”, añadió.