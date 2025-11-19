La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.35 pesos por dólar, lo que significó una depreciación mínima de 0.05% o un centavo respecto a la jornada anterior, además de sumar dos días con pérdidas, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este miércoles en 18.83 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios respecto al cierre del martes.

El peso borró la apreciación de la mañana, ante un fortalecimiento del dólar estadounidense que cerró con un avance de 0.54% de acuerdo con el índice ponderado, su mayor avance diario desde el 29 de octubre.

Lee también México cerrará 2025 con aumento de exportaciones de 5%, aún con aranceles de EU

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas frente al dólar estadounidense son: el dólar neozelandés con 1.04%, el yen japonés con 0.94%, la corona sueca con 0.91%, la corona noruega con 0.79%, el franco suizo con 0.77% y la libra esterlina con 0.70%.

Foto: iStock

El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. El Dow Jones mostró una ganancia de 0.1%, luego de cuatro sesiones de caídas. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.59%, luego de dos sesiones de pérdidas, mientras que el S&P 500 avanzó 0.38%, rompiendo una racha de cuatro sesiones al hilo de retrocesos.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.16%, rompiendo una racha de cuatro sesiones de caídas. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Grupo Carso, con un alza de 2.90%; Industrias Peñoles, 1.88%; Cemex, 1.12%; Bolsa Mexicana de Valores, 1.11%; y Pinfra, 1.03%.

Lee también Pemex podría aumentar sus emisiones, pero tendrá que compensarlas, afirma Alicia Bárcena

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 4 mil 74 dólares por onza, con una ganancia mínima de 0.06%. Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 59.44 dólares por barril, con un retroceso de 2.14%.

El petróleo sostuvo sus pérdidas durante la sesión, aún tras la publicación de los inventarios de petróleo de Estados Unidos, que cayeron en 3.43 millones de barriles, contracción mayor a la prevista por el mercado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm