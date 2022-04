Positivo que no se haya optado por un control de precios generalizado, especialista

Es favorable que el gobierno federal haya optado por un programa para combatir la inflación y no por un control de precios generalizado, consideró la firma Franklin Templeton.



“El hecho de que descarte un control de precios, creo que es positivo”, dijo el codirector de inversiones, Luis Gonzali en relación a lo que anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esta mañana sobre el plan anti inflación que presentará el próximo miércoles.



Durante la presentación del Panorama Económico sobre México, afirmó que la medida será más favorable para la economía que para la inflación.



"AMLO salió a decir que no va a aplicar, no va habrá un control de precios, lo que está haciendo hoy por hoy es sentándose con los productores, viendo las formas de que no haya una escalada de precios", refirió.



Sin embargo, control de precios no funciona en el corto ni en el mediano plazo



En ese sentido, advirtió que el control de precios no es una buena solución; por el contrario, es muy recurrido para combatir la inflación en un periodo de tiempo menor, pero que se ha visto que no funciona en el corto ni en el mediano plazo.



Reiteró que si el gobierno federal se va por la vertiente de no al control de precios, es bueno, pero siempre y cuando no se impongan controles.



Consideró más apropiado y efectivo que AMLO se siente a dialogar con los productores para que reduzcan sus márgenes de ganancia de manera temporal.

Mencionó que también se habla de que el gobierno federal distribuirá fertilizantes de manera gratuita para incentivar la siembra del maíz y frijol en lugar de otros cultivos.



Lo anterior, estimó, quizá no solucione el problema de la inflación ahora, pero sí ayudará hacia delante, afirmó.

