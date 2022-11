"Por un mejor futuro": arranca Cumbre Global de Viajes y Turismo en Arabia Saudita

Riad, Arabia Saudita.— Este martes arranca la edición 22 de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en Riad.

El lema de este evento será "Por un Mejor Futuro", y reunirá, entre martes y miércoles, a más de 70 representantes y expertos de la industria, así como a figuras internacionales que evaluarán, entre otros temas, los siguientes:

-La tecnología aplicada para garantizar la seguridad en los viajes

-Retos y avances en materia de sustentabilidad

-La resiliencia de la industria

-Retos para mantener el crecimiento sostenido en el sector de Viajes y Turismo

-Evaluar formas de fortalecer mecanismos para mejorar la colaboración entre los sectores público y privado

El evento reunirá a más de mil 600 líderes de la industria global de ́viajes y turismo, por ejemplo CEOs de compañías como Iberostar, Meliá, Hilton, Marriott, Carnival, Airbnb, Expedia, Royal Caribean, Uber, Google, entre otras.

Más de 70 países estarán representados en la cumbre, incluyendo figuras como el exsecretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien será el orador principal.

También estarán la ex primera ministra británica, Teresa May; Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva de WTTC; Elena Kontoura, integrante del Parlamento Europeo; Patricia Espinosa, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la princesa Haifa al Saud, viceministra de Turismo en Arabia Saudita, quien destacó la presencia de mujeres en la industria de viajes y turismo, y el motor de impulso que pueden ser para las nuevas generaciones.

