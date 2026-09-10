Pemex dio a conocer que vendió este miércoles el barril de crudo en 100.04 dólares y es la primera vez que cotiza por arriba de 100 desde el 22 de mayo.

El crudo nacional se elevó 6.1% de la mano del petróleo estadounidense, conocido como WTI, cuyo precio subió 3.2% y finalizó en 96.05 dólares, mientras que el hidrocarburo del Mar del Norte, el llamado Brent, terminó en 101.21 unidades, 3.4% más que el martes.

Los petroprecios fueron impulsados por los ataques entre Estados Unidos e Irán, así como por la recuperación de las compras chinas, explicaron analistas de Banamex.

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