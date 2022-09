Pese a inflación, consumo cerrará este año al alza

El panorama inflacionario en México tendrá un bajo impacto en los consumidores, por lo que se espera un buen cierre de año, aunque con incertidumbre ante el contexto geopolítico actual, dijo Esteban Polidura, director de asesoría y productos para las Américas en Julius Baer.

“No tenemos una visión adversa al tema de consumo hacia finales del año, pero no hay que descartar nada, porque evidentemente estamos en un ambiente geopolítico que es muy particular. Está el tema no nada más de Rusia y Ucrania, también energético en Europa, el proceso electoral en Brasil. Todo esto tiene ciertos riesgos que hay que tener en el radar”, dijo.

La resistencia que ha presentado el peso obedece a indicadores macroeconómicos estables, además de que México es un mercado más líquido comparado con otros países de Latinoamérica, lo cual es atractivo para inversionistas, afirmó.

“Es muy destacable que las finanzas del país son sanas en general. Varias de las métricas de endeudamiento a PIB, déficit fiscal son sólidas. Eso ya trae cierto optimismo por parte del mercado hacia México, que no es lo mismo con otros países incluso dentro de la región”, dijo.

En ese sentido, Polidura resaltó que el ambiente político en México es más estable comparado con otros países latinoamericanos. “Todo esto ayuda a crear un ambiente de estabilidad. Claro, a algunos inversionistas les gustaría ver algunas otras cosas, como más inversión o más visibilidad en otras políticas, pero es una situación que no se está deteriorando como en otros países”, señaló.

El especialista dijo que aún se debe esperar el efecto de la política monetaria sobre la inflación, pero la tendencia es que los altos precios ya tocaron su techo, iniciando por Estados Unidos.

“Para México, muchos de estos efectos también se sienten. A grandes rasgos, vemos que la inflación ya tocó su pico, pero estamos en un periodo de ajuste”, destacó el analista.