En medio del actual entorno económico, crecen las ventas y el número de establecimientos de franquicias, afirmó el fundador de la Asociación Mexicana de Franquicias, Juan Manuel Gallástegui.

Para el cierre del año estimó que el número de puntos de venta terminará con un crecimiento de alrededor de 8%, ello a pesar de que hay impacto por la inflación y el tipo de cambio.

Lo que se observa es que hay efectos en los ingresos de las personas y por ello o dejan de consumir o van con menos frecuencia a los establecimientos, buscan descuentos, productos más baratos, promociones u ofertas, pero las ventas siguen.

Expuso que muchas franquicias incorporan insumos importados y aunque la materia prima no sea de otros países, el tipo de cambio incide en los precios de los productos y servicios.

Por ello, ahora que está el tipo de cambio entre 19 y 20 pesos por dólar, ello genera costos a los dueños de franquicias que en algún momento se trasladarán al consumidor.

Ante los niveles de inflación -que en agosto pasado alcanzó una cifra anualizada de 4.99%- “las franquicias tienen que ir aguantando, pero tienen que subir en algún momento”.

Tasa de interés influye directamente en las ventas de los negocios

El también presidente de la firma Gallástegui Armella Franquicias explicó que otro indicador que influye en las ventas y en la operación de los negocios es la tasa de interés, pero “curiosamente la inflación no cede, aunque la tasa de interés para controlar la inflación baja”.

Para Gallástegui el país está entre “unas condiciones económicas que no son catastróficas, aunque no son las mejores que quisiéramos” y aún con ellos “los empresarios que tienen un concepto exitoso y lo quieren convertir en franquicia esto no ha sido obstáculo, al contrario, están propiciando que sus negocios se conviertan en franquicia”.

Sin embargo, dijo que, aunque hay proyectos de creación de franquicias y “el número de proyectos que tenemos es un buen número, estamos más o menos en los números de 2018. Mientras que, en la venta de franquicias estamos viendo que estamos cerca de dos dígitos para final del año”.

La situación económica actual permite que siga el crecimiento y las ventas al cliente final de los productos, lo que tiene que ver con que el sector siempre ha sido resiliente, “ha sabido acomodarse y encontrar un crecimiento”, a pesar de que se esperaba algún efecto por las pasadas elecciones presidenciales.





