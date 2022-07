Perseguirá a México debilidad económica, advierte Werner

Si México no lleva a cabo transformaciones que garanticen el Estado de derecho, la creación de empleos y las condiciones necesarias para atraer inversiones, “lo perseguirá” la debilidad por largo tiempo, advirtió el director de Georgetown Americas Institute, Alejandro Werner.

En las Juntas Binacionales de la Coparmex 2022, Werner afirmó que aunque el país cuenta con estabilidad macroeconómica, hay una ausencia de elementos que no le permiten crecer y lo hacen vulnerable financieramente.

En su opinión, la actividad económica exhibe una atonía que no se había visto en mucho tiempo, en particular, en el producto interno bruto (PIB) per cápita.

Sin embargo, consideró que hay “un manejo serio de la política macroeconómica”, de modo que los inversionistas prácticamente dan por hecho que hay estabilidad, pero “en ese sentido, creo que esa dualidad entre la estabilidad macro y la falta de crecimiento, atonía, y falta de creación de empleos y desarrollo del país, nos va a perseguir por un tiempo largo”, expuso Werner, quien fue subsecretario de Hacienda entre diciembre de 2006 y agosto de 2010.

“Es difícil pensar que esa dualidad eventualmente no empieza a generar un proceso de deterioro macroeconómico, que nos va a presentar mayor vulnerabilidad financiera y pondrá al país en retos de política pública más apremiantes, si no se aprovecha la oportunidad que nos da la economía internacional en el corto plazo”, agregó.

El también exdirector del departamento del Hemisferio Occidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) expuso que por el impacto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por la relocalización de empresas que buscan estar más cerca de sus centros de consumo, el país podrá obtener un crecimiento extra de 0.3% a 0.4%; sin embargo, si se hacen cambios la cifra puede ser mayor.

Desde la perspectiva de Werner, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), predecesor del T-MEC, “no cambió la dinámica macroeconómica del país, tuvo efectos regionales, pero no puso a México en un proceso de convergencia del PIB de Estados Unidos, entonces eso [el T-MEC] puede ser un efecto que aumente la tasa de crecimiento entre 0.3% y 0.4% en un periodo de cinco años, pero no cambia si no hay trabajo interno”.

El también exdirector de Estudios Económicos del Banco de México (Banxico) dijo que no se puede pensar que el T-MEC o “fuerzas externas, van a transformar a la economía nacional, que van a transformar a la sociedad y que nos van a poner en una dinámica diferente. Sólo podremos lograr esa dinámica si hacemos las transformaciones domésticas que generen estos engranajes”.

En el evento, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Óscar Cruz Barney, se refirió al T-MEC y a las disputas que pueden surgir en el sector energético por el incumplimiento de México.

De presentarse una controversia, lo que va a resultar, en lo ideal, es que se sancione a la parte que incumple y se obligue, o se lleve al cumplimiento en el tratado.

“En materia energética es claro, hay una serie de compromisos en términos de liberalización, de apertura, de inversión en el sector energético que no puede desconocerse”, opinó.