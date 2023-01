Pemex y UIF firman convenio para combatir la corrupción dentro de la petrolera

Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el cual se dará un intercambio de información de todo tipo, según informaron representantes de ambas dependencias.

“Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque en otro orden, (…) Pemex ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionantes y requiere que todo el gobierno en su conjunto apoye siempre en la vigilancia que una empresa tan importante, trascendente y necesaria en nuestro país”, indicó Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, comentó que están en la mejor disposición de compartir toda la información que se requiera y ponerla a disposición de la UIF, porque aseguró que, si bien hay un avance en la lucha contra la corrupción y en materia de transparencia, todavía quedan cosas que resolver y este acuerdo va a contribuir con ello.

“Vamos a firmar este convenio de intercambio de información y colaboración en todos los ámbitos, algo que se venía haciendo de manera informal y ahora será de manera oficial”, aseveró el directivo.

Romero Oropeza también indicó que no existe una entidad federal pública que maneje más dinero que Pemex y que tenga más contratos, pero aseguró que hasta el momento ha prevalecido la política anticorrupción y la transparencia, ámbitos que se verán fortalecidos con la colaboración de la autoridad fiscalizadora.

“La transparencia funciona y estamos convencidos de qué hay que combatir la corrupción en todas sus modalidades. (…) En Pemex no hay ningún tema que no se pueda tratar, no hay información secreta, todo lo que se requiera está a disposición de la UIF”, destacó el director de la petrolera estatal.

Gómez Álvarez destacó que el rescate que se inició en la petrolera mexicana continuará, pero es necesario que el gobierno en su conjunto sea partícipe de la vigilancia de la petrolera.

Uno de los puntos que contempla el rescate de Pemex, desde el inicio de la actual administración era la lucha contra la corrupción; una de las tareas principales, y en línea con dicho objetivo la empresa ha ejecutado diversas medidas para transparentar sus contratos.

En este sentido, desde 2021 la petrolera lanzó una plataforma a través de la cual ha hecho públicos todos sus contratos con proveedores, sus deudas con éstos, y también implementó mecanismos digitales para que sus trabajadores realicen trámites sin necesidad de intermediarios, tanto de la empresa como del sindicato.

