La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) apuntó que del total de adeudos que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex), con empresas afiliadas a dicho gremio, solo 6.5% se han saldado.

En conferencia de prensa, el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, señaló que actualmente tienen un registro de 346 empresas que se han acercado con la Cámara para ser representadas por adeudos que en suma ascienden a 3 mil 248 millones de pesos. De estos, expuso, se han pagado a 40 firmas por 210 millones, solamente.

“Ya se acercaron algunos empresarios hace algunos días para manifestarnos que siguen teniendo serios problemas”, señaló el ejecutivo.

Pemex ha tenido dificultades para pagar, no solo a las empresas de las construcción. En total, la firma adeuda más de 370 mil millones de pesos (mdp) a sus proveedores y contratistas y la cifra ha sido más relevante desde 2023.

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Aplauden menor "militarización" de obras públicas

Por otro, el presidente de la CMIC celebró que ahora la principal contratante de obra pública sea la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y ya no la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Explicó que esta situación se revirtió en este gobierno, ya que en 2023 la Sedena tuvo un presupuesto de obras principalmente de 118 mil millones de pesos; luego en 2024 de 95 mil millones de pesos y en 2025 y 2026, bajó a 26 y 30 millones de pesos, respectivamente.

Lo anterior guiado también a la conclusión de proyectos de infraestructura como el Tren Maya de pasaje y turismo y otras obras.

En tanto, el presupuesto de la SICT en 2023 y 2025 se ubicó en 47 y 46 mil millones de pesos, pero para 2025 y 2026 aumentó a 112 mil millones y 144 mil millones, respectivamente.

“Sí hay un cambio significativo. El Ejército es importante y es un organismo, una institución muy respetada y cuando se dedica a combatir lo que tiene que combatir estamos más tranquilos, entonces está mas concentrado en eso”, señaló Méndez Jaled.

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Ven rezago profundo en desarrollo de infraestructura

El desarrollo de infraestructura en México tiene ya un rezago profundo, dijo el presidente de la CMIC.

Señaló que pese a que México es la 12 economía del mundo, en materia de infraestructura ocupa la posición 52, de acuerdo con la OCDE.

“Hay un descuido, se requiere invertir 4% del PIB en infraestructura durante 10 años para enfrentar el rezago, eso es más del doble de 1.7% del PIB que se inyecta actualmente.

“Por ejemplo, en salud, educación, infraestructura hídrica, carreteras, juntos el presupuesto sumado de todo el sexenio fue menor al presupuesto del Tren Maya”, anotó.

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