En redes sociales, el usuario de Twitter Axx Morán reportó que de camino a su abordaje, él y otras personas, se quedaron atorados en uno de los elevadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Explicó que esperaron 15 minutos sin que nadie los auxiliara por la falla en el elevador.

En tanto, la página oficial del AICM informó que llegaron al sitio en 10 minutos y que resolvieron el incidente en otros 10 minutos.

Indicaron, que se activaron los sistemas de seguridad del elevador porque “los usuarios adentro se recargaron en las puertas”.

Asimismo, dieron a conocer que ninguna persona requirió ayuda médica.

Lee también Rescatan a 7 personas atrapadas por más de 3 horas en elevador del IMSS de Monclova, Coahuila

El AICM se encuentra en proceso de licitación para cambiar elevadores

El tema que alarmó a los usuarios de Twitter fue cuando la cuenta oficial del AICM informó al usuario de Axx Morán que el aeropuerto se encuentra en proceso de licitación para cambiar 33 elevadores, “por contar con más de 15 años de antigüedad y así proporcionar un mejor servicio. Agradecemos su reporte”.

Entre los comentarios de indignación, una usuaria publicó: Me queda claro que la persona que maneja las redes sociales del @AICM_mx no tiene un sólo curso de social media, atención y servicio al cliente o similar… mira que echarle la culpa al usuario por el mal estado/falta de mantenimientos a las instalaciones no tiene precio”.

Lee también Reportan falla en otro elevador del IMSS; ahora en Jalisco

AICM: Pasajeros se atora en elevador

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vcr/rmlgv