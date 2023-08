De cara a la entrega del paquete económico 2024 al Congreso de la Unión, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adelantó que no contendrá nuevos impuestos ni aumentarán.

"No estamos proponiendo prácticamente ningún impuesto, no se van a subir, no hay reforma fiscal", aseguró en entrevista el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, al término de la clausura de la Primera Semana Fintech.

Garantizó que no habrá "ninguna sorpresa" en términos fiscales porque no se está tocando la estructura fiscal; no hay ningún ajuste en los impuestos, ya que se mantienen prácticamente iguales.

Al preguntarle si será un paquete económico optimista, dijo que en la SHCP no lo consideran así, ya que la economía ha estado creciendo entre 3% y 4% tras el Covid-19.

Foto: Cuartoscuro

Sin dar más detalles, sólo se limitó a destacar el panorama favorable en el que la economía se ha estado desarrollando.

Informó que será el próximo 8 de septiembre cuando el titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, entregará a la Cámara de Diputados el paquete que consiste en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2024.

"Los lineamientos generales con los cuales se ha elaborado el presupuesto para el 2024, son los mismos con los que se han elaborado los presupuestos anteriores", aseguró.

Es decir, agregó, una política de endeudamiento estable, que han ejercido en lo que va de la presente administración, y para el último año del sexenio, la deuda seguirá anclada.

Recordó que el Ejecutivo, ya marcó que será una transición ordenada , para lo cual la dependencia ha estado refinanciando la deuda pública para dejarle al siguiente gobierno finanzas sanas, sin presiones financieras.



sp/rcr