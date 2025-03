A más de cinco años de que se declaró el confinamiento para evitar contagios de Covid-19 en México, la joyería especialmente de oro se convirtió en el refugio de un segmento de mexicanos.

Sin importar que los precios del oro subieron en 85% en cinco años, dicho metal es atractivo, ya que de mil 571 dólares la onza subió a 2 mil 915 dólares, de marzo de 2020, que empezó el confinamiento por la pandemia, a los primeros días de marzo de 2025.

Por gusto o por inversión los jóvenes adquieren torsales de oro, cadenas con piel o con diamantes, compran anillos de compromiso, arracadas, aretes, broqueles con piedras preciosos, esmeraldas o rubís, entre otros productos, dijo la presidenta de la Cámara de Joyería Jalisco, Lourdes Cázares.

Compran joyería porque se dan cuenta que es una inversión, porque no van a perder, sobre todo ahora que los jóvenes no quieren comprar casa porque quieren viajar, un auto lo pueden chocar o se los pueden robar, quieren un empleo pero de corto plazo y se casan pero no quieren hijos, comentó.

“Del 2023 a la fecha los jóvenes quieren consumir oro, quieren pulseras y cadenas...quieren cadenas de oro, a pesar de que cuesta 30 mil pesos, lo que puede costar un celular, ahora piensan en comprarlo porque le dan un valor”, dijo.

Foto: Especial

La industria joyera asegura que no solamente se recuperó este sector, sino que la pandemia los favoreció porque la gente hizo compras de metales preciosos, sobre todo gracias a los jóvenes que se convirtieron en un gran segmento de compradores, lo que generó un crecimiento de ventas en los últimos cinco años.

“De la pandemia para acá nos fuimos fortaleciendo, ante situaciones repentinas y de incertidumbre”, porque la falta de certeza que provocó el Covid-19 hizo más atractiva la joyería de oro, como una forma de inversión.

En el 2024 la producción creció 15%, "hubo un crecimiento constante en la venta del oro y por ende de la plata que son metales preciosos, a pesar del fluctuar de los precios...porque la gente sabe que sube la joyería de oro, por la incertidumbre de (la llegada a la presidencia) de Donald Trump y le apuestan al oro”.

"Es un sentimiento agregado a la joya que tienes, hay una inversión real y queda lejos de una pérdida, porque (el precio) irá para arriba”, comentó a EL UNIVERSAL la primera mujer en presidir dicha Cámara a 56 años de su fundación.

En los últimos años hubo un incremento de las cotizaciones, lo que llevó el oro fino a 1 millón 975 mil 628 pesos el kilogramo, la plata fina en 21 mil 437 pesos el kilo, de acuerdo a la Cámara de Joyería Jalisco.

A pesar de que los precios de ciertos productos se pueden equiparar a un aparato de tecnología, hay ventas de joyería lo que se puede medir porque en las distintas exposiciones donde hay venta al mayoreo subieron las ventas, explicó.

Dijo que una muestra de que siguen las ventas es que el año pasado en la feria que realizan de joyería la venta de oro creció 55% y la de plata en 45%, cuando antes los niveles de aumento eran de 25%.

Descubre cómo pulir tu joyería de oro. Foto: Unsplash

