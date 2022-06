Optimiza tu experiencia de usuario para aumentar las conversiones

Hacer que tus clientes pasen de navegar a comprar, no es tarea sencilla. Sin embargo, al poner en práctica los consejos que PayPal tiene para ti, será más fácil optimizar tu tasa de conversión a través de una buena experiencia de usuario.

Lo que debes tener en cuenta principalmente es que si tu proceso de pago no es fluido y seguro, quienes visiten tu negocio online, difícilmente completarán la compra. Por ello, es importante que para que los clientes pasen de visitantes casuales a compradores, realices pequeñas mejoras tanto en el diseño de tu sitio como en el proceso de pago, lo que hará una diferencia significativa.



Menos clics, más compras

Sin duda el tiempo es lo más valioso para cualquier cliente, por lo que acelerar las transacciones, reducir los clics y eliminar las fricciones durante su proceso de compra, es la mejor decisión.

Un proceso de pago rápido y perfecto, es la mejor manera de crecer y evolucionar tu negocio. Al reducir los clics puedes aumentar tus conversiones en hasta en un 60% y evitar abandonos. Comienza por identificar las barreras y los pasos innecesarios en la experiencia de pago de tu sitio y elimina los registros y formularios, así como la creación de cuentas; si bien puede ser información tentadora, puede ser una de las principales causas de fricción y abandono. Lo ideal es ofrecer un registro en una sola página o un pago de invitado como lo hace PayPal, quien permite a los clientes omitir automáticamente estos registros y completar su pago con unos cuantos clics.

Lo mejor es que les permitas guardar direcciones predeterminadas y rellenar los datos automáticamente de manera segura, además de iniciar sesión mediante redes sociales para acelerar el proceso, de esta manera no los harás esperar.

Seguridad durante la transacción

Una de las grandes preocupaciones de quienes compran en línea es la seguridad, existe el temor de que sus datos sean robados. Para evitar que miedo a un fraude esté presente, debes implementar un sistema de seguro a la hora de pagar.

Aprovecha la prevención antifraude como la que ofrece PayPal, que supervisa ininterrumpidamente todas las transacciones para detectar fraudes, suplantación de identidad y otras estafas. La protección que ofrece esta plataforma permite comprar con la tranquilidad de saber que en caso de que algo no haya salido como esperaban, cuentan con el respaldo de PayPal para aclaraciones y resolución de controversias a través del programa de Protección al Comprador.

Transparencia en todo momento

Si tu sitio no especifica desde un inicio el costo de envío o comisiones que suelen aparecer al final de realizar el pago, esto podría ser un factor para que la compra no se lleve a cabo. Más del 85% de los clientes desea ver todos estos factores antes de realizar cualquier compra en línea.

Tanto los datos y costos de envío y entrega, afectan directamente en la decisión de compra, por ello, asegúrate de que en tu sitio no haya sorpresas al momento de pagar y sé claro desde un inicio con los costos totales (incluyendo comisiones e impuestos) y fechas de entrega estimadas, así como la política de devoluciones.





Ofrece alternativas de pago

Aunque no lo creas del porcentaje de abandono que hay el carrito, un 70% se debe a que los métodos de pago ofrecido por el sitio no son los preferidos o esperados por los consumidores. Es importante que les des varias opciones de pago al finalizar la compra. Entre más simple sea el proceso será mejor, por ejemplo, si tus compradores son principalmente millennials, seguramente prefieren una gama completa de opciones de tarjetas de crédito y débito, así como PayPal Checkout y otros pagos basados en dispositivos móviles.

Haz del retargeting tu aliado

Sin duda, una herramienta poderosa para impulsar tu tasa de conversión es el retargeting, que además de aumentar la lealtad del cliente. El mejor método es recordarle al cliente sobre los artículos abandonados en su carrito vía mail.

También puedes agregar un "píxel" o una etiqueta de JavaScript a tu sitio, con lo que podrás dar seguimiento a los visitantes que no compraron. Más tarde, cuando un cliente busque una palabra clave similar a la tuya, aparecerá tu banner o anuncio, lo que te mantendrá presente en su mente incluso después de que haya abandonado tu sitio.

Y finalmente, pero no menos importante, no olvides dar un agregado a tu servicio para mantener el interés de tus clientes: envíos y devoluciones gratis, descuentos y ofertas exclusivas. Para conocer más detalles de cada punto, no olvides descargar aquí el ebook de PayPal.