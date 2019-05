Oh la la Lagarde

En el primer día de su gira de trabajo por territorio mexicano, nos dicen que Christine Lagarde tuvo una jornada muy ajetreada, pero cumplió con todas las citas programadas que tenía como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nos reportan que se sintió muy a gusto platicando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y caminando por los pasillos de Palacio Nacional con el equipo hacendario encabezado por su titular Carlos Urzúa. Además, nos cuentan que con quien estuvo platicando largo y tendido fue con el subsecretario Arturo Herrera. En el Senado, al iniciar su discurso, las primeras palabras de la francesa fueron pronunciadas en español: “Buenas tardes, distinguidos senadores, diputado Muñoz Ledo, miembros de la mesa directiva, honorables invitados, damas y caballeros”. Para responder a su bien pronunciado español, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, dio por terminada la sesión agradeciéndole a la francesa con un “merci beaucoup”.

En Banxico, ambiente relajado

Ahora sí nos dicen que los subgobernadores del Banco de México, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, rompieron el hielo en la presentación del Informe Trimestral de la Inflación. Nos comentan que a diferencia de sus primeras presentaciones ante la prensa, ya no se les vio tan acartonados o temerosos. Esquivel dijo que lo único que no está en sintonía con los demás miembros de la Junta de Gobierno del instituto central es el tono de su saco. Sin mencionar al jefe de la Oficina de la Presidencia, Heath se refirió al comentario que hizo Alfonso Romo hace unos días, asegurando que la economía no caerá en recesión. “Si me hacen apostar momios de 100 a uno (como ofreció Romo), suena muy interesante, chance la tomo. Pero no veo una recesión, perdería la apuesta”, dijo. Ya en serio, comentó que el Inegi lo invitó a formar un grupo especializado para determinar los ciclos económicos, y la primera reunión será el 12 de junio.

Subsecretario en acción

Dice la frase que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pero para el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), todo indica que es al revés. Ayer el gobierno canadiense presentó formalmente el proyecto de ley para ratificar el acuerdo comercial de América del Norte, el cual fue impulsado por su canciller, Chrystia Freeland. Sin embargo, nos dicen que un actor clave en lograr que se diera ese primer paso fue el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, quien viajó a Canadá con el fin de empujar y acelerar el proceso de ratificación. Nos comentan que el siguiente paso del negociador mexicano es ir a Estados Unidos para intentar convencer a los vecinos de la importancia del acuerdo y que en la Cámara Baja se logre el aval antes del verano, lo que será fundamental para destrabar este pendiente comercial. Se abren las apuestas sobre si Seade logrará el mismo impacto que tuvo en Canadá, pero ahora en Estados Unidos. En eso anda...



ISA firma acuerdo con OMA

ISA Corporativo, que dirige Raúl Camou, empresa especializada en publicidad en medios de transporte y túneles, obtuvo la comercialización exclusiva de espacios publicitarios en las 13 terminales que opera Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA). El grupo con aeropuertos como el de Monterrey, Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo atiende a más de 19.7 millones de pasajeros al año. Nos cuentan que esta nueva concesión se suma a los 120 mil espacios con los que cuenta ISA en tres metros del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. También está presente en otras 32 terminales aéreas a nivel nacional, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, además de 192 túneles en la CDMX. ISA también coloca publicidad en los sistemas de televisión de diferentes medios de transporte.