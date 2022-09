"No somos adivinos": titular de Hacienda defiende ante diputados meta de PIB del 3%

El secretario de Hacienda y Crédito público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que los calificativos de optimista o pesimista para la meta económica de 3% planteada en el paquete económico del 2023, salen sobrando, pues no son “adivinos”.

"Los calificativos de optimistas o pesimistas salen cobrando cuando estamos hablando de cosas objetivas o de planeación; lo hacemos con lo mejor que hay, como no somos adivinos, es lo que tenemos enfrente de nosotros”, esgrimió.

En respuesta al diputado del PRD, Miguel Ángel Torres sobre si es el paquete económico de ensueños y las consecuencias de no cumplirse las metas, expresó que no pueden consignarse los “temores” o anticipaciones que aún no se materializan.



Estableció que al igual que las empresas, no pueden planear basados en una realidad menor a la que muestran los datos recientes.

Reconoció que si bien hay “oscilaciones” y que son más sorpresivas y más frecuentes, no les da “licencia” para estar “aventurándose”.

Es preparar un paquete que incluya la disponibilidad de egresos y que se finca en la disponibilidad de ingresos con base en la última tendencia, ponderó.

Lee también: "Garantizaremos fin de sexenio sin sobresaltos", asegura Ramírez de la O a diputados

Hizo ver que si no dan el margen para castigar el año siguiente, reconociendo que hay riesgos como los que se materializaron, tenemos que adaptarnos con la flexibilidad de ajustes en el margen que no incluyen los programas sociales ni el gasto no programable.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rcr