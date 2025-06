Este jueves se llevó a cabo el Gender Lens Investig (GLI) Forum LATAM 2025, un encuentro donde se discutió ampliamente el futuro económico de México y el rol indispensable de las mujeres en su desarrollo.

Durante el Fireside Chat con Altagracia Gómez Sierra, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), aseguró que para lograr el Plan México, es indispensable la participación femenina.

El Plan México, es un conjunto de metas en el presente y futuro del desarrollo económico del país. Entre sus objetivos se encuentran ascender del doceavo al décimo puesto económico global, elevar 25% la proporción de inversión respecto al PIB, generar 1.5 millones más de empleos y que el 30% de las pequeñas y medianas empresas (MYPYMES) tengan acceso a financiamientos, entre otras metas.

Para la también presidenta de Grupo Promotora Empresarial Occidente (PEO), es necesaria la participación femenina para alcanzar los objetivos del Plan México. “No se puede esperar que 30% de las MIPYMES tengan financiamiento si no está integrada la participación de las mujeres, ni que egresen 150 mil profesionales de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería Matemáticas, por sus siglas en inglés) sí no participan nuestras ingenieras, matemáticas y científicas”, destacó.

De acuerdo con datos del Instituto de Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2022 solo 3 de cada 10 profesionistas en STEM eran mujeres. Altagracia Gómez también explicó que los emprendimientos femeninos no prosperan porque las entradas que generan las gastan en otras necesidades, como la familia, insumos para los hijos, etc. “No lo reinvierten en su propia empresa, como lo hace el hombre”, señaló.

La empresaria enfatizó la importancia de transformar el gasto corriente de casa con mejores condiciones laborales, programas sociales efectivos, la visibilización y reconocimiento del trabajo no remunerado. Pese a los obstáculos, Gómez se muestra optimista: “creo que México va a poder lograr todas sus metas dentro del plan de desarrollo”.

Altagracia Gómez aseguró que el Plan México sólo puede llevarse a cabo con la participación de las mujeres. Foto: Berenice Fregoso EL UNIVERSAL

TikTok; de bailes al emprendimiento

Respecto a otras maneras de abordar la inclusión femenina en el sector empresarial, Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, abordó cómo las plataformas digitales proporcionan un espacio para el liderazgo y herramientas para su desarrollo. “Todas las creadoras de contenido son emprendedoras… es una nueva forma de hacer negocios, que elimina fronteras y da visibilidad“, aseguró.

“Hace muchos años Tiktok dejó de ser una plataforma de bailes”, asevera Reyna, quien agrega que la plataforma cuenta con diversos programas que ayudan a capacitar a las mujeres para establecer sus propios negocios digitales como “Emprende por la mujer”, el cual ha capacitado a más de 10 mil mujeres en cómo utilizar la red social para destacar sus emprendimientos.

Con relación a ello, Reyna compartió datos contundentes que ilustran el impacto de la plataforma: dos de cada tres búsquedas en TikTok son intencionales, y el 41% de estas se traducen en una compra. El hashtag “TikTokMeHizoComprarlo” acumula 48 millones de usuarios, y hay más de 3.5 millones de publicaciones con el hashtag “emprendedores”, lo que demuestra el poder de Tiktok en el comercio digital.

Al evento también asistió Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica. Foto; Berenice Fregoso, EL UNIVERSAL

“Tiktok no es solo una red social, todo el tiempo tiene que estar cambiando y eso es lo que las mujeres tenemos que hacer, con los retos que nos ofrecen y si alguien no lo sabe hacer, lo hacemos nosotras. Si no es por aquí, es por allá”, enfatiza Laura Reyna.

Al respecto, Altagracia Gómez propone cuatro principios para incursionar en el cambio tecnológico. Capacitación o formación en habilidades tanto técnicas (hard skills) como blandas (soft skills), por ejemplo; pensamiento crítico, creatividad, autoaprendizaje, trabajo en equipo e inteligencia emocional.

También recalcó la preparación continua; la promoción para visibilizar; la colaboración estratégica entre la academia, el gobierno y, crucialmente, entre las propias mujeres para crear, innovar, vender y resolver necesidades. El último principio es la inversión para capitalizar los emprendimientos.

“Lo que no se ve no sé imagina…. ver a mujeres en espacios que nunca nos hubiéramos imaginado nos inspira a todas”, indicó Reyna con relación a la importancia del rol de las mujeres en puestos de poder, “por poder no me refiero a puestos, sino de poder hacer cosas por nuestra comunidad, aportar algo en casa, darle la mano a otra mujer, hacer la diferencia”.

El Foro GLI LATAM se llevó a cabo del 10 al 12 de junio en Ciudad de México, a cargo de Pro Mujer. Su propósito principal es impulsar la inversión con perspectiva de género. Esta edición reunió a 250 ponentes, entre personas inversoras, emprendedoras y académicas.