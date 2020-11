No era el módem... caída de YouTube deja corajes y memes

Luego de que este miércoles la plataforma YouTube sufriera una falla a nivel mundial, la cual no permitía visualizar los videos, cibernautas no tardaron en inundar las redes sociales con memes sobre el hecho.

La plataforma de videos no funcionaba en ninguna de sus presentaciones: mobile o de escritorio. Al acceder al sitio web, no cargaba ningún contenido, ni thumbnail, en la página principal. En otros casos, sí cargaban pero, al darles clic, el contenido no se reproducía.

Ante esto, usuarios de redes sociales utilizaron el hashtag #YouTubeDown para reportar la falla y hacer cómico el suceso.

Por su parte, el portal especializado en reportar fallas en servicios de internet, DownDetector, detalló que las afectaciones sucedieron en México, Estados Unidos y algunas ciudades en Europa y Sudamérica. También en Japón y Australia. Aparentemente, la falla fue global.

El 91% de las quejas fue porque YouTube no cargaba los videos. Mientras que el 8% hizo referencia al sitio web.

A continuación, los mejores memes:



















*** Con información de Tech Bit

cev/rcr