"No debemos acostumbrarnos a violencia"; tiendas de autoservicio piden reforzar seguridad

La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (ANTAD) reprobó los actos de violencia en contra de la población en general, los colaboradores de sus asociados y sus tiendas en Guanajuato, Jalisco y Ciudad Juárez Chihuahua.

"Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de la seguridad a reforzar y tomar las medidas necesarias para conservar el estado de derecho y un ambiente de paz al que tenemos derecho todos los que vivimos en este país", dijo el organismo.

La ANTAD señaló que durante los últimos días en algunos municipios de León, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez, se han vivido momentos de tensión y violencia en contra de

clientes, colaboradores y tiendas.

"No debemos y no podemos acostumbrarnos a este tipo de eventos, México no lo merece. Confiamos en nuestras autoridades federales, estatales y municipales.

Queremos un México sin violencia, queremos un México en paz", dijo el organismo.

