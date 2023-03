Las tarjetas de crédito permiten contar con dinero inmediato al cliente que no cuenta con efectivo, esto gracias a que la entidad financiera le otorga un préstamo para pagar.

Con esta línea de crédito el cliente puede realizar compras en cualquier parte del mundo, lo que en ocasiones descontrola al cliente que no sabe manejar más de dos tarjetas de crédito.

Lo principal para tener finanzas sanas, es saber el límite de dinero con el que se cuenta para pagar la mensualidad de la tarjeta de crédito, sin que esto rebase el ingreso del salario de cada consumidor.

Lee también Pese a tasas altas, aún hay oportunidad para crecer en el mercado de tarjetas de crédito: Santander

¿Qué errores cometemos al usar una tarjeta de crédito?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió algunos errores al usar la tarjeta de crédito y sugiró evitarlos.

1.- Pensar que es dinero extra.

2.- Utilizarla para tapar hoyos en el presupuesto.

3.- Pagar solo el mínimo.

4.- Abusar de las compras a meses sin intereses.

5.- Pagar a meses bienes no duraderos (comida, ropa, etc).

6.- Tener más de dos tarjetas de crédito.

7.- No conocer las comisiones (por falta de pago, por pagar el mínimo, anualidades, etc.)

Lee también Fintech aprietan competencia con bancos en tarjetas de crédito

¿Cuándo pagar a meses?

De acuerdo con especialistas, la estrategia de pagar a plazos es recomendable solo en dos casos: en la compra de productos de alto valor -cuando supera los mil pesos- y en la compra de un gran número de artículos que, en conjunto, también pueden elevar el monto.

Realizar compras de pagos comunes como gasolina, despensa y otros gastos similares aumenta los cobros mensuales, por lo que lo ideal es mantenerla con un saldo activo y funcional, según entidades bancarias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vcr/mcc