Netflix da la bienvenida a Disney+ a Latinoamérica

A pesar de tratarse de su competencia, Netflix Latinoamérica dio la bienvenida a la región a Disney Plus.

"Hola Disney Plus Latinoamérica ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata", tuiteó la empresa de Reed Hastings.

A la fecha, Netflix cuenta con el 89% de los suscriptores de plataformas de video de paga por internet conocidos como Over The Top (OTT), según cifras de la consultora Statista.

Disney Plus operará en México y otros países de la región a partir de este martes 17 de noviembre.

cev/nv