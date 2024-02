Tomando como base la información de la Cepal, la pandemia eliminó 10 años de avance en equidad de género en el mundo del trabajo formal, señala Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica.

“Las mujeres todavía no recuperamos todo lo que se perdió en la pandemia, seguimos participando, pero no en los niveles que quisiéramos ni ganando los sueldos que deberíamos, ni bajo las condiciones que se esperaban, por ejemplo, no tenemos guarderías ni horarios de escuela extendidos, tampoco apoyo institucional para el cuidado de adultos mayores”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Estas limitaciones son sólo algunas de las barreras para que las mujeres tomen empleos de tiempo completo o bien, asuman responsabilidades que signifiquen más horas de trabajo, destaca la directiva de la empresa global especializada en la administración de recursos humanos.

Lee también: México tiene el mayor crecimiento de comercio electrónico en el mundo: Asociación Mexicana de Venta Online

Desde su punto de vista, seguimos con conductas que discriminan a la mujer, pensando que son más débiles o más emocionales, o que se van a embarazar o van a faltar al trabajo para cuidar a los hijos.

“Aunque hay más mujeres en el mundo del trabajo formal, todavía no están en las funciones que debían, pues sólo uno de cada cuatro puestos de alta gerencia es de mujeres. En Colombia, Chile o República Dominicana la participación de la mujer en puestos directivos llega a 50%, mientras que en México lleva varios años sin poder superar ese 25%”.

Mónica Flores indica que hay cada vez más mujeres en las actividades más golpeadas por la pandemia que están migrando y capacitándose para integrarse a sectores económicos que están creciendo.

“Aunque hay más ingenieras, todavía no las vemos en el mundo del trabajo ocupando puestos en las áreas de mayor demanda como son las tecnologías de la información y todo lo relacionado con la era digital, o en el sector logístico. Vemos una pequeña mejoría, pero es insuficiente”.

Se observan más mujeres empresarias en el país, pero también vemos un mayor volumen en la informalidad, es decir, sin seguridad social ni fondo de pensiones, así como bajos sueldos competitivos y tampoco aportan al fisco.

Doble carga de trabajo

En su opinión, hay un gran desbalance en las tareas del hogar. “Las mujeres seguimos siendo responsables del cuidado de la casa, de los niños, de los adultos mayores, de la limpieza, la estadística dice que trabajamos más de 20 horas a la semana en labores domésticas no remuneradas y los hombres sólo 11”.

El otro problema, explica, es la sobrecarga de labores domésticas no remuneradas y el trabajo remunerado, lo estresa a las mujeres.

Esta doble carga de trabajo impide que las madres trabajadoras se capaciten. “No te alcanza las horas del día para lo que se necesita en centros de trabajo”.

Lee también: Banxico baja pronóstico del PIB a 2.8% para el 2024

Para Mónica Flores, lo primero que los empleadores deben entender es que es buen negocio tener mujeres, pues se ha demostrado que las empresas lideradas por ellas tienen más rentabilidad y utilidades.

Es necesario que exista un compromiso de las organizaciones para que en las búsquedas de talento haya mujeres entre los candidatos, así como tener políticas de trabajo flexible en horario o trabajo híbrido.

Persiste miedo en pedir un ascenso

Sin embargo, reconoce que hay una resistencia todavía en la aplicación de estas políticas. “Quizás el director general está convencido, pero los mandos medios no y siguen contratando solo hombres o siguen con esas conductas que no abonan a la participación de la mujer”.

“A veces nosotras mismas nos ponemos el pie, no solamente por una cultura machista, sino que nos da miedo pedir un ascenso o participar en un proyecto, nos sentimos culpables por no estar en la casa atendiendo a la familia, por lo que son necesarios programas de coaching para liberarnos de estos pensamientos que nos impiden avanzar en el trabajo”.

Sobre la perspectiva en México para cerrar la brecha de género, Mónica Flores considera que el proceso va lento y “también requiere que las mujeres estemos preparadas para ocupar esas posiciones”.

“Desearía que no habláramos de la mujer sólo el 8 de marzo, sino que fuera una conversación constante y de conciencia todo el año”.

“El problema de las mujeres en el mundo del trabajo no es algo que vayan a solucionar las mujeres solas, es un problema de todos y necesitamos más hombres en el tema, con esa verdadera actitud de inclusión y diversidad”, concluye la presidenta ManpowerGroup para Latinoamérica.