El miércoles, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llamó a productores de maíz que mantenían bloqueado el aeropuerto de Culiacán, a tomar las bodegas de empresas como Minsa, GRUMA y Cargill.

"En lugar de tomar el aeropuerto que vayan a tomar las bodegas de los grandes industriales Gruma, Minsa y Cargill, yo voy con ellos, donde se ubiquen sus instalaciones”, dijo el mandatario estatal, quien afirmó que no importaban las consecuencias de esa acción.

En el caso de Minsa, es uno de los grupos pioneros en la elaboración de harina de maíz industrializada en México; creada en 1949 tiene casi 70 años de existencia y es uno de los jugadores más grandes a nivel nacional en la producción de dicho producto.

Aunque la empresa se especializa en la producción de harina de maíz nixtamalizado, también ha incursionado en la elaboración de alimentos y bebidas.

Como compañía inició operaciones en 1993, luego de la adquisición de ciertos activos y algunos pasivos de Maíz Industrializado Conasupo, S.A. de C.V. (Miconsa), productor de harina de maíz nixtamalizado propiedad del gobierno y como parte de la privatización de Miconsa efectuada por el Estado.

Grupo Minsa es la compañía tenedora del grupo y prácticamente todas las operaciones están a cargo de sus subsidiarias. Minsa posee y opera seis plantas productoras de harina de maíz, ubicadas en las principales regiones de México y dos más en Estados Unidos.

Minsa, entre los productores de harina de maíz más importantes en México

Se trata de una de las empresas en productora de harina de maíz nixtamalizado más antiguas de México y es el segundo jugador más grande del ramo a nivel nacional con una participación de mercado de alrededor de 17%.

Opera en México con seis plantas y sus principales clientes eran tortillerías, productores de totopos y tostadas, autoservicios y gobierno. Desde 1997, la compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con un análisis de la consultora HR Ratings, al ser el maíz su mayor insumo, representando cerca del 70% del costo de ventas, si hay un incremento abrupto en el costo de éste, la rentabilidad de la empresa se vería comprometida.

La compañía se integra por tres unidades de negocio independientes: Minsa México, dedicada a la producción, venta y distribución de harina de maíz; Agroinsumos, enfocada en la venta, financiamiento y distribución de semilla, fertilizante y agroquímico a productores con el fin de proveer maíz a Minsa, y Delisource, dedicada a la mezcla, empaque y venta de alimentos en polvo.

Grupo Minsa vende y distribuye harina de maíz en México, Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea.

Toma de bodegas de GRUMA, Cargill y Minsa no resuelve el problema: AMLO

Luego del llamado del gobernador Rubén Rocha, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la toma de bodegas e instalaciones no resuelve el problema.

“No, no, no, no, no, eso no resuelve, no, no, no. Deben de entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando", expresó eLópez Obrador en su conferencia matutina del jueves en Palacio Nacional.

