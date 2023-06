El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien llamó a los agricultores de esa entidad -quienes tienen tomado el aeropuerto de Culiacán como medida para exigir un mejor pago en sus cosechas de maíz -a tomar las instalaciones de las empresas Minsa, Gruma y Cargill en vez del aeropuerto, pues aseguró que eso no resuelve el problema.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que su gobierno ha ayudado a los productores y seguirá ayudando, pero acusó que en estas manifestaciones están partidos de oposición “los del bloque conservador”, a quienes advirtió que los tienen “bien fildeados”.

“No, no, no, no, no, eso no resuelve, no, no, no. Deben de entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador, ya no puedo mencionar partidos, pero los tengo -bueno, en Sinaloa saben bastante de beisbol- los tengo bien fildeados y entonces piensan, es que ya no saben qué hacer en la desesperación para afectar la transformación del país”, dijo.

Gobernador llama a tomar bodegas

Ayer, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya pidió a los productores de maíz que reflexionen sobre el boicot al acopio de sus cosechas y dijo proviene de los grandes industriales, por lo que les ofreció encabezarlos para tomar las instalaciones de las empresas Gruma, Cargill y Minsa, donde se ubiquen.

“En lugar de tomar el aeropuerto que vayan a tomar las bodegas de los grandes industriales Gruma, Minsa y Cargill, yo voy con ellos, donde se ubiquen sus instalaciones”, convocó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Aclaró que no le importa las consecuencias que se puedan derivar de dicha acción, en la que está dispuesto acompañarlos, en virtud que el bloqueo que mantienen del aeropuerto de Culiacán afecta a pasajeros que se ven varados y ajenos a este conflicto", dijo.

Con información de Alberto Morales

