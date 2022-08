México ya pasó por 6 recesiones; hoy lleva 2 años de expansión económica: especialistas

De 1980 al 2020, México ha vivido seis recesiones y cinco periodos de expansión; hoy llevamos dos años de expansión que probablemente cerró en junio pasado, según el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (CFCEM).



En la presentación de los resultados de la identificación de los puntos de giro de la economía nacional, a cargo del primer cuerpo técnico colegiado de carácter independiente que opera bajo los auspicios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), se advirtió que sólo se definirán recesiones o expansiones con base a información real de la economía.



Se hará con evidencia estadística disponible y en la aplicación de diversos métodos estadísticos, acuerdos de consenso o de mayoría y se definirá el punto de giro en cierta fecha.

Lee también ¿Qué es una recesión económica como la que Moody’s para México en 2023?



El comité no se pronunciará sobre temas de política económica, ni sobre asuntos de coyuntura económica; su análisis se restringe a puntos de giro, picos y valles de la economía.



Tendrá como función identificar el inicio y final de las recesiones, y sus expansiones que integran los ciclos de la economía en México, explicó el vocero del CFCEM, Luis Foncerrada.



“Su misión es establecer una cronología de los ciclos de nuestra economía; esto es: identificar los puntos de giro que marcan el inicio y el final de las recesiones y de las expansiones que integran los ciclos”, detalló.



Expuso que un ciclo se compone de un periodo recesivo que termina en un valle.



“Ahí se inicia un periodo de expansión que termina en un pico, y eso hace un ciclo completo”, puntualizó.



Después se inicia otro periodo de recesión y se da lugar a un ciclo nuevo, añadió.



Es decir que identificaron “picos” y valles” que dan lugar a la recesiones y expansiones de la economía.

Lee también Economía de EU se contrajo 0.2 % y entra en una recesión técnica



Con base a lo anterior, afirmó que el comité identificó seis recesiones y cinco expansiones entre 1980 y 2020, que dan lugar a cinco ciclos completos y uno incompleto.



Estimó que luego de la recesión en 2020, se podría considerar que el periodo actual probablemente hay una expansión de la economía que lleva de junio del 2020 a junio del 2022.



“Todavía no tenemos cifras definitivas sobre el segundo trimestre, no sabemos, pero tampoco sabemos si haya pasado o pasará en los siguientes meses.



Lleva aproximadamente dos años; tenemos cifras mensuales algunas definitivas y otras no, son preliminares”, señaló.



Pero consideró que pareciera que llevamos dos años de expansión, o 25 meses; eso lo sabrán cuando existan cifras concluyentes, manifestó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr