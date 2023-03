México puede tener una oleada de inversión extranjera tras llegada de Tesla: Banco Base

Tras la inversión de Tesla en Nuevo León, México podría vivir una oleada de inversión extranjera directa, pero debe atender los problemas estructurales que han impedido el desarrollo regional como la inseguridad y falta de infraestructura, coincidieron especialistas.

“México puede tener una oleada de inversión extranjera directa y no de capital golondrino con el nearshoring”, dijo la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Durante el seminario Base day, consideró que la inversión directa foránea es indispensable porque es la que genera empleos y fortalece al tipo de cambio como vimos luego del anuncio de Tesla se consolidó.

En tanto, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo manifestó que hace falta tener gobiernos locales más pro activos.

Mencionó que debido a que la agencia de promoción de inversiones del gobierno federal ahora está en manos de la cancillería, los gobiernos estatales tienen que salir a promover a sus entidades para atraer capitales.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ

— Tesla (@Tesla) March 2, 2023