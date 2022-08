México no puede pedir prórroga para cumplir compromisos laborales del T-MEC: maquiladores

Al acercarse, mayo de 2023, la fecha final para dar cumplimiento a los compromisos laborales que se hicieron en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los mexicanos tienen que estar conscientes que deben cumplir con la obligación de legitimar sus contratos colectivos de trabajo, porque pedir prórroga hará quedar mal al país, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de exportación (Index) Luis Manuel Hernández.

El líder de los maquiladores afirmó que se ha tenido el tiempo suficiente para que se legitimen los contratos colectivos de trabajo de las firmas manufactureras que exportan.

“No quiero estar escuchando que en mayo 2023 el cuello de botella van a ser las oficinas de gobierno, porque eso va a ser natural”, expuso Hernández durante el Primer Foro Regional de Cumplimiento Laboral T-MEC que organizó el Index.

Dijo que en mayo de 2023 no se podrá decir “es que no hay espacio, no tenemos tiempo, tenemos que pedir una extensión. Ahí lo que quiero decirles es: nos vamos a ver muy mal como país, nos vamos a ver muy mal como el sector del 62% de la exportación y una quinta parte de la base de datos del IMSS ”.

