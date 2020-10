México, destino turístico fácil de vender: Yucatán

Mérida, Yuc.— México es un destino fácil de vender para el turismo, pero ahora debe demostrar que está dispuesto a adaptarse a las nuevas necesidades del viajero por la pandemia del Covid-19, opina Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur).

“Tenemos el país más bonito del mundo. México es hermoso. No es difícil vender México. El país es un abanico de sabores, colores y experiencias que ya quisiera tener cualquier otro país”, comenta durante la celebración del The New Experience Expo & Congress Yucatán.

Sin embargo, reconoce que ahora lo difícil, y por lo que Yucatán ha estado trabajando en prepararse, yace en demostrar que es un destino con prácticas sanitarias sólidas y estándares estrictos de bioseguridad.

Fridman explica que la forma de postular los congresos y convenciones ha cambiado, pues antes de mostrar la gastronomía, las zonas arqueológicas, los Pueblos Mágicos y ciudades coloniales, primero se debe comprobar que el destino está dispuesto a adaptarse a las nuevas necesidades del turista en lo que termina la pandemia, como la toma de pruebas rápidas, equipos de protección y certificaciones, así como cambios de fechas y mayor flexibilidad en los viajes.

Dice que 627 empresas, entre ellas Aeroméxico, cuentan con el certificado de seguridad de Yucatán, y otras 600, como Volaris, están en proceso de obtenerlo.

Asegura que el certificado del estado es más complejo que el sello de viaje seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo.

Desde su punto de vista, no se necesita abaratar los destinos para recuperar a los turistas, sino que las aerolíneas, agencias, hoteles y restaurantes deben establecer alianzas para ofrecer paquetes con valor agregado a precios competitivos.

“Debido a las condiciones del mercado, las tarifas se han tenido que ajustar. Sin embargo, eso no significa regalar el destino, en Yucatán hemos cuidado mucho eso”, comenta la funcionaria del gobierno de Yucatán en entrevista con EL UNIVERSAL.

A diferencia del resto del país, los servicios turísticos en paquete en Yucatán subieron de precio entre agosto y septiembre, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.