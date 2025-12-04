México terminará este año y el siguiente con un crecimiento por debajo del promedio global y de América Latina y el Caribe (ALC), según estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las expectativas del organismo que funge como asociación de las instituciones financieras más importantes del mundo, la economía mexicana finalizará el 2025 con un mínimo avance del 0.3%.

Mientras que la economía mundial lo hará con un aumento de 3.3% y ALC con 2.1%, dio a conocer este jueves.

Lee también Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Prevé que el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos se incrementará 1.9% al cierre del presente año, más que la Eurozona que podría terminar con 1.4% de progreso.

Argentina será el país con el mayor crecimiento de la región en 2025 por el efecto rebote con 4.3% tras el desplome de la actividad económica que presentó en periodos anteriores por el ajuste fiscal, mientras que Brasil crecerá 2.3%

Los pronósticos del IIF para el 2026 estiman que México todavía no alcanzará una recuperación significativa con el 0.9% frente al 3.1% para la economía global y de 1.9% para Latinoamérica.

Foto: Especial

Flujos de capital a Latam se fortalecen 4.9%

Por otra parte, el IIF reportó que los flujos de capital de extranjeros hacia América Latina se fortalecieron en 2025, aumentando a aproximadamente el 4.9% desde el 3.7% en 2024.

Lo anterior, debido a la depreciación del dólar estadounidense y las altas tasas de interés reales, en un contexto de desinflación y la posición relativamente favorable de la región en el cambiante entorno global.

Estableció que si bien prevé que la economía en ALC se modere ligeramente hasta el 1.9% interanual en 2026, las condiciones externas deberían seguir siendo favorables en general.

Lee también T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Sin embargo, advirtió que los ciclos políticos internos, los desafíos fiscales y la incertidumbre sobre los acontecimientos geopolíticos probablemente ralentizarán ligeramente las entradas de capital.

Destacó que las condiciones globales se mantienen, en general, favorables para la región, ya que el dólar está más débil tras la pandemia, el apetito por el riesgo global se mantiene firme y la combinación de medidas de flexibilización de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo ha reducido la volatilidad en los mercados de financiación en dólares.

Si bien los riesgos políticos siguen siendo elevados, América Latina llega a 2026 con condiciones externas más equilibradas y un entorno de flujos que sigue siendo constructivo, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm