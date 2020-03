Menospreciado, Kalach se fue

Ayer, luego de una reunión muy ríspida entre la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar Lomelín, en la cual el sector privado no logró que se le tomara en cuenta en el aterrizaje de la regulación del T-MEC, el coordinador del Cuarto de Junto, Moisés Kalach, decidió dejar el cargo. Por medio de una carta dirigida a Salazar Lomelín, afirma que “cierra un ciclo”. “Los tiempos han cambiado y desafortunadamente el gobierno actual no ha sabido valorar el talento de tan significativo equipo institucional. En esta carta hago un llamado para que rectifique y aproveche este instrumento tan importante para nuestro país”, escribió. Aunque Kalach no era funcionario, es la tercera ocasión (considerando al exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y al exdirector del IMSS, Germán Martínez) en que una persona que deja un cargo lo hace con una carta en la que argumenta su decepción por la 4T.

BlackRock, amigo de AMLO

Nos cuentan que más de uno reconoce la buena relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido mantener con inversionistas y empresarios extranjeros. Ayer recibió en Palacio Nacional al presidente global de la mayor administradora de fondos de inversión, Larry Fink, y se trata al menos del tercer encuentro que han sostenido desde que López Obrador ganó las elecciones presidenciales. Nos cuentan que el encuentro tiene un gran significado en momentos de volatilidad y señales de incertidumbre que se mantienen entre empresarios nacionales, ya que una firma como BlackRock ha reiterado su confianza por el negocio en México y su interés por mantener inversiones. Nos dicen que algo han notado los CEOS de las principales firmas globales porque, a pesar del ruido y retos que enfrenta el país, lo siguen viendo como una apuesta a largo plazo que puede ser redituable para sus empresas.

Plan energético, ¿pa’ largo?

El paquete de proyectos del sector energía que se comprometió conformar el presidente Andrés Manuel López Obrador con el sector privado parece cada vez más difícil de concretar, nos dicen, aunque el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dijo que estará en dos semanas más. Los empresarios saben que el tema es altamente sensible para el gobierno. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el tema energético es el talón de Aquiles de la 4T, por lo que calificó como retroceso lo visto en electricidad y petróleo en lo que va de la administración. Por lo visto, los empresarios piensan que hay una corriente fundamentalista que pretende mantener a las empresas privadas lejos de los temas energéticos, por lo que ya ni siquiera dan una fecha sobre cuándo podría haber arreglo. Primero se dijo que en enero, luego que un mes después, y Romo aseguró la última ocasión que la presentación no debería de tardar más de 15 días. ¿La tercera es la vencida?

Fraudes a nombre del fisco

Nos dicen que la defraudación a contribuyentes no cesa. Los estafadores ahora están copiando la modalidad utilizada por los delincuentes que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identifica como La Patrona o Sobre amarillo. Nos dicen que los malosos hacen llamadas telefónicas para asustar a los familiares del contribuyente diciendo que tienen una deuda con el fisco. Nos cuentan que eso le pasó a un familiar de la actriz Carmelita Salinas, a quienes les dijeron que irían inspectores fiscales a embargar por el adeudo fiscal y que lo mejor era que ellos mismos entregaran objetos de valor en una maleta o dinero en un sobre. Nos dicen que los contribuyentes no saben qué hacer ni a dónde acudir para poner su denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefa a Raquel Buenrostro.