Medicamentos, nuevo frente IP-gobierno

El sector privado espera conocer las bases de la primera licitación de equipos médicos y medicinas para determinar si será el nuevo frente de amparos que se tenga con el gobierno federal, tal y como se hizo en otros segmentos, como en etiquetado o como en el sector energético.

Con la modificación que hizo el Poder Legislativo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se permite al gobierno federal acudir al extranjero a comprar medicinas, equipo médico y servicios cuando no existan las condiciones de hacerlo en el mercado nacional.

Esos cambios pueden impugnarse y existe la posibilidad de presentar un amparo contra la reforma hecha por los legisladores, e incluso “un número importante” de empresas y cámaras que representan a farmacéuticas analizan iniciar un amparo, dijeron Roberto Cardona Zapata y Christian López Silva, juristas de Baker McKenzie.

Cardona Zapata expuso que las empresas del sector farmacéutico evalúan la opción de defensa, pero están a la esperar de conocer las bases de la primera licitación, las cuales estarán entre finales de septiembre y principios de octubre, para analizar la posibilidad de participar.

Explicó que cuando salió la reforma todos dijeron que se iban a amparar, pero nuestra sugerencia fue analizar si sería mejor si ampararse en los siguientes 30 días a que entró en vigor la reforma o en los siguientes 15 días que haya afectación.

“Nuestra sugerencia es no ampararnos porque no sabemos si la nueva licitación te va a causar o no afectación, ya está la reforma y está subjetiva y muy general, pero no sabemos cómo se aplicará… nuestra sugerencia es esperar”, explicó.

Por eso hay que esperar a que salgan las bases de la convocatoria para determinar si es constitucional, si viola el artículo 134 de la Constitución, si hay alguna violación a algún acuerdo como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La primera licitación salió el 14 de septiembre, pero las reglas fueron muy generales y ahí solo se pidió a las interesadas inscribirse, por lo que hay que esperar a septiembre u octubre a la primera convocatoria formal.

Por ahora la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) es la que realiza un estudio de mercado para lanzar junto con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) la convocatoria para comprar bienes del sector médico.