“Me voy muy satisfecha; es un estímulo intelectual llegar al INEGI”: Graciela Márquez

Graciela Márquez dijo que se va muy satisfecha de la Secretaría de Economía en dónde no dejó ningún pendiente para implementar el T-Mec.



En entrevista, luego del sorteo fiscal del Buen Fin, dijo que la propuesta para ser miembro de la Junta de gobierno del INEGI será para ella un estímulo para su carrera como investigadora.



“Me voy muy satisfecha y muy contenta con el reto que implica llegar al INEGI, es un estímulo intelectual para mi carrera donde abre betas muy importantes para mi trabajo previo como investigadora”, afirmó.



Destacó que el balance de su trabajo al frente de la SE es positivo, porque enfrentó retos muy significativos por la pandemia.



“A mí me parece que es un balance positivo dada las restricciones que hemos enfrentado particularmente en los últimos ocho meses”, consideró.



Del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) dijo que ya está implementado, porque se cerraron todas las reglamentaciones uniformes que es el cuerpo normativo para el nuevo acuerdo.



“Ahí no tenemos ni un sólo pendiente, tenemos una relación compleja con Estados Unidos: tenemos negociaciones siderúrgicas, negociaciones en tomates, en berries, pero eso no son pendientes sino parte de nuestro trabajo cotidiano”, explicó.



Hizo ver que eso ocurre todos los días del año en la SE, y lo que seguirá es continuar un trabajo que está en marcha.



Entre otros logros como titular de la SE, mencionó el nuevo etiquetado en vigor a partir del primero de octubre y que ayuda y contribuirá a la salud de los mexicanos.



También en otras áreas de la SE se avanzó en la parte de normatividad mercantil para el nacimiento de las empresas y su seguimiento, señaló.



De igual manera mencionó los avances logrados en patentes y marcas con la digitalización de todos los procesos, y reducción del tiempo para los usuarios para la innovación y el cambio tecnológico.



Además lo que se hizo en relación a cadenas productivas, recordó.

