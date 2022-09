Logran acuerdo BIVA y BMV; van por reforma a la ley de mercado de valores para atraer empresas

En un escenario sin llegada de nuevas empresas en el sector bursátil mexicano y la salida de firmas importantes del mercado, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y otros integrantes de la industria presentarán en breve una iniciativa de reforma para flexibilizar la llegada de empresas medianas a las dos bolsas que operan en el país.



“Me siento muy orgullosa porque pudimos ponernos de acuerdo en pro del mercado, y que como gremio nos hacía falta. Tiene que ver con modelos de flexibilización para que empresas medianas logren llegar al mercado de una forma más eficiente, logren acceder a capital de una forma más eficiente y que haya una menor carga regulatoria, que haga que los tiempos no sean tan largos y onerosos”, dijo la directora general de BIVA, María Ariza.

Escenario regulatorio, una limitante

Al participar en la edición 16 de la Convención Nacional de Asofom, Ariza explicó que se está trabajando en la propuesta y que en breve se darán a conocer más detalles, además de que involucra también a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.



Ariza resaltó que el complicado escenario regulatorio es una de las limitantes para que más empresas busquen listarse en el sector bursátil mexicano, además de un escenario de bajos precios que hace poco atractivas las valoraciones de las acciones.



Monex fue la última empresa que anunció su salida de la BMV, bajo el argumento de que estar listada no les significó mayor acceso a financiamiento.



“Estamos impulsando una reforma a la ley del mercado de valores, en donde lo que estamos buscando es que empresas medianas y pequeñas que tengan interés por llegar a los mercados lo hagan de una forma más accesible y, si son emisiones de deuda y capital, cuyo principal inversionistas está enfocado en los instituciones o en calificados, los cuales tienen otro nivel de acceso a información, o de diferentes gobiernos en los que se toman decisiones, el proceso de emisión esté enfocado en ese sector y todo se haría mucho más rápido y eficiente”, dijo la directiva.



Ariza rechazó que la presencia de dos bolsas de valores en México no es el motivo por lo que no haya un mayor número de empresas listadas y que en casos recientes como el de Sanborns, Lala, Bachoco o Aeroméxico estén saliendo, sino que deben mejorarse las condiciones de competencia y regulación para hacer atractivo el sector.



“Viene un cambio de regulación y lo agradezco y aplaudo porque era necesario. Si este país tiene dos bolsas debe haber condiciones competitivas para que podamos competir bien y dar los beneficios, si hay voces que dicen que no han llegado empresas, hay que recordar que estamos en un esquema regulado en el que, en otros países, donde hay más bolsas, todos están conectados y tienen un modelo de ejecución que es mejor, donde todos pueden participar igual en beneficio de los inversionistas finales, eso era necesario en México”, añadió.



Ariza resaltó que se necesitan también incentivos fiscales y trabajar en un escenario que mejore la valuación de las empresas en los mercados.



“Vamos a ver cosas mejores, hay que agarrar el mercado ahorita. Tenemos que cambiar la regulación, ser atractivos fiscalmente y retener a las empresas porque están viendo problemas con la valuación. Esas condiciones las tenemos que arreglar pero México no es un país para el 1% de las empresas en la bolsa.

