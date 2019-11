Las apps clave para millennials y centennials

En un mundo donde la tecnología ha llegado a todos los aspectos de la vida moderna, no puedes quedarte atrás en el uso de aplicaciones móviles que facilitan las tareas del día a día.

Las apps se han convertido en plataformas que forman parte de la vida cotidiana de las generaciones más jóvenes. Además, algunas de ellas son imprescindibles para facilitar las actividades en el hogar, controlar mejor el presupuesto y desempeñarse de manera óptima en el trabajo.

Los millennials y centennials están ganando mucha fuerza en el terreno profesional. Se estima que para el próximo año las generaciones nacidas a partir de 1980 ocuparán la tercera parte de la fuerza laboral en el mundo.

Este segmento ha desarrollado nuevos intereses y hábitos en su forma de vivir que incluyen remuneración emocional, viajes y desarrollo personal, un mejor manejo de los gastos, así como mucho tiempo fuera de casa, transporte en las grandes ciudades y compartir espacios con roomies.

Si tú te identificas con estos aspectos, debes saber que los retos que implica este estilo de vida pueden solucionarse con el uso de la tecnología. Por ello, presentamos una lista de las apps más útiles para millennials y centennials, de acuerdo con la compañía Dog Hero, una app para amantes de los animales que necesitan hospedar a sus mascotas cuando necesitan salir.

Para los viajes de urgencia que a veces se necesitan en las grandes ciudades llenas de tráfico Uber llegó hace un par de años como la solución. Sin embargo, ahora existen apps como Cabify, Beat, Didi o incluso Picap con su opción de transporte en moto. Quienes prefieren moverse en transporte público deben saber que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Mexico y la Red de Transporte Colectivo Metro y Metrobús tienen plataformas propias; también existen para los sistemas de transporte al interior del país.

· Cuando ya hace hambre y no preparaste nada, puede ser una pérdida de tiempo ir hasta algún lugar a comprar comida. Afortunadamente ahora existen apps como Rappi, Sin Delantal, Uber Eats y Didi Food que llevan desde unas garnachas hasta el menú de un restaurante de caché a tu oficina.

Una app que te ayude a controlar tus finanzas te ahorra, además de mucho dinero, mucho tiempo. En la actualidad hay opciones como Fintonic, que ofrece la posibilidad de controlar los gastos, presupuestos, registro de movimientos y fecha de pago. Otra opción es usar las apps de los bancos, como BancaNet, BBVA Móvil y HSBC Móvil, en las que puedes disponer de la banca móvil sin hacer filas enormes y preocuparte por horarios.

· Para las tareas del hogar hay apps como Mr Jeff que te permite contactar con alguien que te ayude con la ropa sucia acumulada, o GetNinjas, en caso de que necesites limpieza, o incluso plomeros y electricistas.

· Las apps imprescindibles para todo godín en la oficina son Dragon Anywhere, CamScanner, Focus To do y Bear Focus Timer. Estas plataformas ayudan a administrar el tiempo y entregar mejores resultados, por ejemplo, al transcribir en el teléfono lo que le dictes, convertir cualquier documento en PDF o simplemente estar concentrado en el trabajo.

afcl