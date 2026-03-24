La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó ayer 0.37% para abrir la cuarta semana de marzo con un avance, tras tres sesiones seguidas en rojo, y mover a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a 64 mil 370.95 unidades.

La semana pasada el mercado mexicano cerró con una pérdida acumulada de 2.31%, para ligar cinco semanas negativas, en las tres últimas sumó una baja de 10.5%.

“En el mercado de capitales se observó un desempeño positivo ante el optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC “registró una ganancia de 0.37%, luego de perder durante tres sesiones consecutivas, en las que acumuló una caída de 3.11%”.

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron Cemex (5.06%), GCC (2.89%), Controladora Vuela (2.86%) y Kimberly Clark (2.68%).

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Grupo Financiero Actinver, apuntó que el IPC cerró la jornada del lunes con alza, con lo cual el rendimiento en lo que va del año se ubicó en 0.1%.

“A nivel empresarial, 21 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo”, añadió.

En la sesión, el peso mexicano se depreció 0.95% frente al dólar, cotizando en 17.78 unidades por billete verde, frente a 17.95 de la sesión anterior, según datos del Banco de México (Banxico).

El volumen negociado alcanzó 172 millones de títulos por un importe de 14 mil 273 millones de pesos.

De las 652 empresas que cotizaron en la sesión, 356 cerraron con sus precios al alza, 265 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron Grupo Lamosa, con 8.87%, y Cemex, con 5.06%, y de la entidad financiera Procorp, con 4.5%.

En contraste, las mayores a la baja fueron Vista Oil & Gas, con -6.09%, Alsea, con -4.91%, y la minera Industrias Peñoles, con -4.05%.