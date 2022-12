El próximo 21 de diciembre se abrirán las Islas Marías al turismo, como lo anunció el Ejecutivo, así que ya iniciaron las promociones de este nuevo destino, sobre todo de la isla principal, María Madre, por lo que organismos del sector privado ya iniciaron con la promoción, aquí te decimo cuánto cuesta visitar el sitio.

De acuerdo con la página visitaislasmarias.com que promueve la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) el paquete básico es de 5 mil 455 pesos, sin embargo, este costo es si se sale del puerto de Manzanillo, Colima.

Ese precio incluye transporte, hospedaje y servicio de alimentos por una persona, considerando un hospedaje en cama individual en un hostal compartido, por dos noches.

Lee también AMLO presume ferris que viajarán a Islas Marías

De acuerdo con la página, lo más caro es el transporte marítimo y recorridos turísticos dentro de la Isla y los recorridos turísticos que cuestan 3 mil 500 pesos, el servicio de buffet mil 450 pesos y lo más barato será el hospedaje que en un hostal compartido puede salir en 505 pesos en cama individual o mil 10 pesos en cama matrimonial.

Claro que el precio subirá para los turistas si quieren una habitación tipo casa porque habrá que pagar de 2 mil a 2 mil 600 pesos, dependiendo del tamaño de la casa.

Lee también ¿Quieres visitar las Islas Marías? Este es el reglamento a seguir

¿Qué se puede hacer y qué no?

Las salidas son desde el puerto de Manzanillo o del Muelle de San Blas y hay algunas observaciones que se deben conocer, por ejemplo, no se permite a las personas llevar comida, solamente una botella de agua por persona, no se venden bebidas alcohólicas y no hay cajeros automáticos.

Por el momento, las actividades a realizar son explorar la isla, hacer paseos por ésta, tomar fotos a las aves y andar en bicicleta sin costo extra.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr/mcc