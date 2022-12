Instagram: Usuarios reportan fallas en la plataforma este martes

A través de redes sociales, algunos usuarios reportaron que la plataforma de Instagram presentó fallas este martes 20 de diciembre, restringiendo el acceso al ‘feed’ y al cargar las publicaciones.



De acuerdo con el portal DownDetector, sitio web que informa sobre el estado de diversas aplicaciones y sitios, los problemas que se reportaron fueron: carga 60%, feed 22%, aplicación 17%.

Hasta el momento no se ha dado postura sobre lo que ocasionó las fallas en esta red social.

User reports indicate Instagram is having problems since 11:32 AM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown

— Downdetector (@downdetector) December 20, 2022