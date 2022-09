Inseguridad, educación y salud deben ser prioridad presupuestal: Coparmex

Los tres rubros en que debe poner el gobierno federal especial énfasis en el paquete económico 2023 son: inseguridad, educación y salud, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Al esperarse para esta semana la presentación del paquete presupuestal para el próximo año por parte de la Secretaría de Hacienda, Medina Mora afirmó que “desde la ciudadanía captamos el reclamo para avanzar hacia el México que todos queremos, con educación de calidad, con salud para todos y un México seguro que es lo que todos anhelamos”.

Durante la presentación del Innovation & Business Forum, IBF 2022, que organizan la Universidad Pedagógica y el Instituto Panamericano en Alta Dirección Empresa (UP-IPADE), Medina Mora afirmó que preocupa que México es el único país de los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no logra recuperar sus niveles económicos previos a la pandemia.

“Un crecimiento del 2%, en este año, no alcanza y lo que se espera de 1.6% para el próximo año no alcanzará a recuperar el nivel que tenía Mexico previo a la pandemia, por eso es importante el impulso del paquete macroeconómico hacia la inversión diversificada”.

Añadió que el problema actual es que la inversión pública se concentra en cuatro grandes obras, pero no hay mayor impulso para el resto del país.

“El hecho de que se concentre en cuatro grandes proyectos de inversión, pero no se invierta en el resto del país hace que no haya este desarrollo, no haya el complemento de la inversión privada, consideramos en Coparmex que se debería tener una inversión de 5% del PIB siempre y cuando sea diversificado, debe haber las condiciones de certeza jurídica para que se den esas inversiones, hay proyectos detenidos por falta de certeza jurídica”, expuso.

Al respecto, la rectora general del Sistema UP-IPade Fernanda Llergo Bay, afirmó “tenemos que hacer algo para que tengamos un país con una mejor educación, la seguridad y por supuesto la salud”.

Comentó que en la octava edición del foro se tocarán temas importantes como la innovación, porque estamos ante “un cambio de era”, ya que la pandemia sacó a las personas de su zona de comfort, agregó que es necesario que, ante el entorno cambiante, haya un trabajo conjunto de la iniciativa privada con la academia, a fin de sacar ventaja de la capacidad de observación y análisis de las instituciones educativas.

