Innovación,clave ante sobrerregulación: Faya

Ante el desarrollo de negocios innovadores y el fuerte crecimiento de la economía digital, los reguladores, gobierno y legisladores deben comprender los nuevos modelos de negocio para evitar una regulación excesiva que afecte su desarrollo, afirmó el comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandro Faya.

“Es necesario que los reguladores, legisladores y autoridades entiendan los nuevos fenómenos. Por apresurarse, por un tema de aversión al riesgo, por tratar de resolver temas que no se entienden no se gana nada y se generan muchos daños. Los mercados digitales con altos contenidos de innovación no funcionan igual que los sectores tradicionales”, expuso.

Al participar en el segundo foro Futuro en Español. Innovación, emprendimiento y competitividad, organizado por EL UNIVERSAL y Vocento, dijo que hay una discusión en el mundo sobre cómo deben regularse las empresas tecnológicas y sus modelos de negocio, donde en algunos casos, la autorregulación y temas reputacionales funcionan mejor que la vigilancia tradicional de autoridades y legislaciones.

“A veces hacen más estos sistemas de autorregulación, de calificación, que la regulación de la autoridad. Hay que entender que hay formas regulatorias más específicas del siglo XXI que funcionan con modelos digitales o con modelos de información”, dijo el comisionado.

Faya explicó que existen casos en los cuales las regulaciones no logran su objetivo, de manera que empresas y ciudadanía no saben si lo mejor es cumplir con las reglas y no se tienen beneficios específicos para el funcionamiento de la economía.

“Tenemos que entender que la regulación es importantísima para una sociedad moderna. No se debe de ver como algo malo. De no existir la regulación, se viviría en una especie de jungla y las especies no podrían competir, porque en cualquier momento les pueden jugar mal. Los mercados sólo funcionan con reglas e instituciones”.

Añadió que cuando se diseña una mala regulación, se cae en un juego perverso que tiene un costo para el Estado y su implementación.

Faya expuso algunas recomendaciones sobre modelos regulatorios con buenos resultados que promueven la competencia e impulsan la innovación, entre los cuales destaca evitar prohibir por aversión al riesgo ni nivelar la cancha de competencia mediante preferencias artificiales.

Tampoco se debe castigar el éxito o imponer barreras desproporcionadas, o disminuir los incentivos para competir. En el caso contrario, se debe brindar claridad y certidumbre, ser neutrales ante las decisiones, y tener un objetivo público legítimo, buscando el medio menos intrusivo para lograrlo.