Inflación, inseguridad y recesión en EU, las mayores preocupaciones de próximos años: Consejo Mexicano de Negocios

Las tres cosas que preocupan por la incertidumbre que generan en los próximos dos años son: la inflación, una posible recesión de Estados Unidos y la creciente inseguridad que se vive en el país, dijo el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena.



El líder de la asociación que agrupa a los 60 empresarios de las compañías más grandes del país, explicó que las presiones inflacionarias, que al principio fueron producto de factores externos, ahora tienen que enfrentarse de manera interna, para lo que se tienen que hacer “muchas cosas” para lograr contenerla en los próximos meses y evitar que sea un problema hacia adelante.



“El otro problema que me preocupa es la creciente inseguridad en ciertas regiones del país. Cuando una persona no puede transitar de forma tranquila, cuando no se pueden llevar mercancías de un lado a otro sin el riesgo de que te roben, te asalten”, expuso.

Explicó que las empresas “cada vez tenemos que invertir más en cuestiones de seguridad, personal, en cuestiones que no agregan valor, pero nos cuestan mucho. En México tenemos que enfocarnos realmente en contener y reducir el tema de inseguridad en varias regiones del país, hoy es lo que más me preocupa”.



Sobre la posible recesión en la que puede caer Estados Unidos, el empresario dijo que puede darse, aunque lo más probable es que sea una desaceleración.

Posible recesión en Estados Unidos

“Varias cosas pueden salir mal (en los próximos dos años) una posible recesión en Estados Unidos, puede ser. Yo soy de los que piensan que esa recesión puede ser una caída más blanda que fuerte, y el mercado de consumo en Estados Unidos se va a mantener” y ello permitirá que sigan las exportaciones mexicanas a dicho país, dijo durante su participación en el Expansión Summit.



Al referirse a la relación entre el sector privado y el gobierno afirmó: “muchos dicen que los empresarios tienen que dar un manotazo, no se trata de dar un manotazo, pero sí dejar claro la posición de la iniciativa privada y eso lo ha dejado claro la iniciativa privada.

“No he visto en ningún lado que un representante de la iniciativa privada diga que está de acuerdo con las políticas y cambios de leyes con respecto al sector energético, o ha habido uno o en donde ha dicho el sector privado que está de acuerdo con leyes que atentan la libertad de empresa y desarrollo del país”, expuso.



Del Valle Perochena comentó que para que haya mayores inversiones y se genere más valor lo mejor es que “no nos estén cambiando las reglas constantemente y como organismo de representación empresarial... es lograr que no se afecte la actividad productiva. Hay cambios de reglas, hay políticas que afectan esa dinámica de la actividad empresarial”.



Sobre la decisión de la autoridad hacendaria de no aumentar impuestos y conservar su política fiscal, el líder empresarial aseguró: “la noticia de que no va a haber cambios en las reglas fiscales de aquí a que termine esta administración es positivo y esta administración ha demostrado que para ser eficiente y eficaz en el cobro de impuestos no tienes que cambiar las reglas a la fuerza”.

