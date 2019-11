IFT: el que se enoja pierde

Para defender su presupuesto que crece en 50 millones de pesos para 2020 y llega a mil 730 millones de pesos, nos dicen que quien quizá perdió la oportunidad de conseguir más recursos fue Gabriel Contreras. Nos cuentan que ayer el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones no pudo contener su enojo al responder a los cuestionamientos que le hicieron varias diputadas de Morena durante la reunión de las Comisiones de Presupuesto y Radio y TV en San Lázaro, por no alinearse a la política de austeridad de la Cuarta Transformación. Cuando la morenista Erika Rosas le reclamó sobre un presunto derroche de recursos, Contreras no disimuló su desacuerdo e incluso con tono irónico le respondió: “es cierto todo lo que contratamos, como lo dijo la muy distinguida diputada”. El episodio no pasó a mayores, pero nos dicen que incomodó a legisladoras de otras bancadas.

Claroscuros en El Buen Fin

Para quienes gustan de hacer compras en El Buen Fin, a celebrarse del 15 al 18 de noviembre, hay una noticia buena y otra mala. La buena es que hay algunas tiendas que se van a adelantar a los descuentos, como es el caso de Walmart, Sam’s Club, Bodega Aurrera y Superama, cadenas que a partir de las 10 de la noche del miércoles 13 de noviembre darán inicio a las ofertas y promociones. Sin embargo, el madruguete no forma parte oficial de El Buen Fin, pues debido a que las empresas del grupo Walmart de México y Centroamérica ya no forman parte de ningún organismo empresarial, su campaña se llama “El fin de semana irresistible”. La mala noticia es que quienes compren el miércoles o jueves no participarán en la lotería fiscal, ya que el SAT, de Margarita Ríos-Farjat, puso como reglas que sólo se incluya a consumidores que paguen con tarjeta de crédito y débito del viernes 15 al lunes 18 de noviembre. Fuera de ese plazo, pueden perder la oportunidad de obtener un reembolso de sus compras por hasta 250 mil pesos.

Inquieta plan para outsourcing

Nos reportan que el sector empresarial está preocupado por la propuesta del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien planteó desaparecer el outsourcing o subcontratación, pues argumenta que hay muchas empresas que trabajan en el país con dicho esquema laboral y varias de ellas son estadounidenses, lo que argumenta que quita atractivo para el país. De acuerdo con representantes del sector privado, entre ellos el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, lo que más preocupa es que la iniciativa, la cual “no está bien pensada”, ponga en riesgo la ratificación del T-MEC. La propuesta debe ser más clara y atacar a las empresas que abusen del outsourcing, pero no se puede pedir la desaparición de todo el esquema ni satanizarlo en su totalidad, dice el empresariado, ya que ha atraído inversiones importantes y hay muchas firmas que operan legalmente con personal subcontratado.

BlackRock: festejo quinceañero

BlackRock, la compañía gestora de activos más grande del mundo, con casi 7 billones de dólares en activos bajo administración, celebra hoy el 15 aniversario de sus primeros fondos ETFs iShares listados en el Sistema Internacional de Cotización (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Nos dicen que la participación de estos instrumentos se ha incrementado de 10 en 2004 a cerca de 400 a la fecha, representando 26 mil millones de dólares en activos administrados por la firma presidida por Larry Fink. Como parte de la celebración, nos anticipan que BlackRock y la BMV llevarán a cabo una serie de actividades educativas en el país para convertir a más ahorradores en inversionistas y fortalecer la cultura financiera. BlackRock, comandada en México por Samantha Ricciardi, también dará a conocer el lanzamiento de una plataforma educativa para la construcción de portafolios de inversión, nos comentan.