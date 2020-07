Hay que “sacar del hoyo” a la OMC: Jesús Seade

Para sacar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) “del hoyo” en el que está, es fundamental que el candidato tenga capacidad para hablar con los ministros y negociadores para conseguir su apoyo político, cualidades que dijo tener el candidato de México a la dirección general del organismo, Jesús Seade.

En conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, la sede de la OMC, el exsubsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicó que el organismo que integran 159 países vive una crisis de la que es necesario salga tan pronto como sea posible.

“El apoyo político es para sacar a la OMC del hoyo, más que para apoyar a algún candidato en particular, hace falta apoyo político para resolver estos problemas”, expuso.

Explicó que los principales problemas a resolver que son parte de la crisis que se vive dentro de la OMC es la pérdida de la dinámica negociadora entre los 159 países integrantes y la inoperatividad del Órgano de Apelaciones.

También lee: Jesús Seade defiende ante la OMC su candidatura a dirigir el organismo

Añadió que la situación actual es la siguientes: “tiene crisis la OMC; la conferencia ministerial no se ha reunido en cuatro años”, además de que se tiene que buscar una línea que ligue al Órgano de Apelación con el organismo porque actualmente ese organismo actúa muy autónomo.

Por lo que dijo que si pudiera adelantarse la elección del siguiente director general de la OMC para este fin de semana sería mejor porque la decisión tiene que hacerse tan pronto como sea posible.

Sobre su opinión en torno a los otros siete contendientes afirmó: “No me he preocupado por hacer comparaciones y no lo voy a hacer, no es mi negocio hacer comparaciones, es fundamental tener nivel político, capacidad de hablar con ministros y negociadores, capacidad de moverse en estos terrenos con soltura y con autoridad y al mismo tiempo tener profundidad en el tema comercial”.

Para Seade “no se necesita ahora un director que sea ausente, que diga estas son negociaciones entre miembros, claro que sí, pero necesita ser participativo, entrar en discusiones”.

vcr/hm