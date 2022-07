Gobierno no debe hacer declaraciones de guerra ni rendirse, debe garantizar seguridad: Coparmex

El gobierno federal mexicano no está para enviar abrazos ni balazos, urge que cambie ese slogan que no se rinda y que no claudique en su deber de castigar a quienes incumplen la ley y garantice la seguridad a los mexicanos, dijo el secretario general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo Trejo.

Durante la presentación de Resultados de Data Coparmex 2.0, Trejo afirmó que el gobierno federal fracasó con su lema de abrazos no balazos, porque en lo que va de la actual administración se han registrado más de 121 mil 600 asesinatos, es decir más de lo que hubo en todo el sexenio de Felipe Calderón.

E incluso registró “2 mil 910 asesinatos en el país colocándose en mayo como el país más violento en lo que va del 2022”.

Por ello dijo que el gobierno fracasó con esa estrategia y añadió: “Como lo mencionamos nadie quiera declaraciones de guerra, pero como lo dijimos no queremos claudicaciones ni rendiciones”.

Expuso que “el gobierno no está para dar abrazos ni balazos, el gobierno existe principalmente para garantizar la seguridad física, patrimonial y jurídica de los ciudadanos utilizando el uso proporcional de la fuerza en la medida que se requiera”.

Trejo añadió: “Basta ya de pretextos el gobierno debe modificar su estrategia, empezando por cambiar su slogan abrazos no balazos que está mandando un mensaje equivocado de impunidad al no haber un castigo para los delincuentes”.

Sobre los resultado de la encuesta que aplican en el país dijo que el impacto de la pandemia sigue permeando, así como la inseguridad.

“¿Cuáles son los principales obstáculos para que su negocio crezca?

En primer lugar destaca la incertidumbre sobre el contexto económico con el 26%, seguido de la inseguridad con el 19% y también la incertidumbre sobre el contexto político con el 18%, es importante mencionar que estos fueron los tres obstáculos más mencionados a finales de 2021.

“Sin embargo, la inseguridad pasó de ser del tercer obstáculo más mencionado al segundo más mencionado”, explicó.

Inseguridad afecta inversiones

Por su parte, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, expuso que “la inseguridad afecta a las inversiones, en el sentido de que es un costo adicional que las empresas avalúan para ver si sus proyectos de inversión son viables, este costo ha aumentado en la medida en que aumenta la inseguridad”.

Agregó que hasta ahora no hay noticia de que alguna empresa se haya ido del país por la inseguridad, pero sí hay casos en donde “empresas que han decidido detener sus inversiones hasta no tener un entorno de mayor seguridad. Pedimos a las autoridades para que se coordinen, y otorguen la seguridad que les corresponde dar”.

Dijo que para protegerse de la inseguridad y extorsiones se calcula que los costos de las empresas para protección aumentaron del 5% al 8% del gasto en operación.

Sobre el tema de las declaraciones de la Iglesia al gobierno federal y viceversa dijo: “En Coparmex consideramos que la postura de la iglesia católica, tiene sentido que se expresen, no nada más por el asesinato de dos jesuitas más un guía de turista, sino también por la denuncia que han hecho el obispo de Zacatecas que ha sido retenido por retenes, o el cardenal de Guadalajara. Hay una agresión hacia miembros de la iglesia católica, que simplemente es el reflejo de lo que sucede en el país”.

