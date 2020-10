Gasto público no está deprimido, asegura Hacienda

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que el gasto público no está decaído, por el contrario, sigue fluyendo sobre todo para programas de apoyo a familias por la pandemia y el destinado a la inversión.



“El gasto no está deprimido, vamos más rápido respecto del año pasado, enfocado en los apoyos y en la inversión”, aseguró la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja.



En conferencia de prensa virtual para presentar los Informes de la Deuda y Finanzas Públicas del tercer trimestre del año, estableció que, si bien el gasto va un poco por debajo al programado, reporta un aumento en términos reales, si se compara con el año pasado.



La funcionaria, justificó no se logró la meta de acuerdo al calendario, sólo en la parte de las participaciones que se entregan a estados y municipios, a los que ya se les compensó parcialmente.



También porque las empresas productivas del Estado, han disminuido su gasto en combustibles ante la baja del precio del petróleo, expuso.



En tanto que el gasto ejercido por los ramos autónomos, algunos han hecho reintegros voluntarios en apoyo a la pandemia, como el caso del INEGI y el Instituto Nacional Electoral.



Victoria Rodríguez, precisó que el presupuesto de los ramos administrativos, reporta un monto por arriba del 1% respecto al programa.



Aseguró que el gasto del gobierno federal al cierre de septiembre, tiene un aumento del 5.1% real anual respecto al año pasado, eso sin considerar la aportación de capital extraordinaria a Petróleos Mexicanos por 97 mil millones de pesos que se realizó en 2019.



“No es un gasto tradicional del gobierno, descontando eso, es significativamente superior”, afirmó.



Detalló que hay un incremento de 6.1% en el gasto de subsidios porque es una prioridad apoyar a hogares y negocios en la pandemia; en tanto que para la inversión el incremento es superior al 7%.

Fideicomisos

De los 119 fideicomisos eliminados, la subsecretaria de Egresos, refirió que tras la aprobación de la reforma legislativa, está en proceso de su publicación para que entre en vigor.



Una vez que suceda eso, añadió, las unidades ejecutoras que tienen a cargo esos fideicomisos, tendrán que realizar los depósitos de los recursos en la Tesorería de la Federación, que serán destinados a atender los objetivos que tenían antes.



“Será para el tema de atención de víctimas, derechos humanos, deportistas y varios grupos que se beneficiaron con estos recursos; el gobierno federal está trabajando en esta revisión para garantizar que no sean afectados y sigan recibiendo los recursos”, afirmó.



En caso de haber un remanente se destinarán a temas de salud, indicó.



Señaló que el mecanismo con el que funcionaba hasta ahora, era poco transparente, salvo una parte pequeña con la financiera en ingresos, saldos y salidas.



Ahora que se incorporen al mecanismo presupuestal, habrá mayor rendición de cuentas, aseguró la funcionaria.

