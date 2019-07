AMLO y el FMI, de las felicitaciones a las críticas

El pasado mes de mayo, tras una reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibía felicitaciones por parte de la entonces directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, por buscar impulsar un crecimiento económico inclusivo del país; entonces, el mandatario señalaba que había una nueva relación con el organismo internacional.

Sin embargo, este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su proyección de crecimiento económico para México en este año de 1.6% estimado en abril pasado a 0.9%.

En su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, que elabora el organismo multilateral, señaló que la considerable revisión a la baja de 0.7 unidades para este año refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de México.

“La inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, como resultado de la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, que podrían seguir aumentando tras la reciente rebaja de la calificación soberana”, explicó el organismo.

Ante esta reducción, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el organismo internacional, cuestionó su calidad moral y las proyecciones que realiza.

“No le tengo confianza a esos organismos porque impusieron la política neoliberal, todos esos organismos deberían de ofrecer una disculpa al pueblo de México y hacer una autocrítica de que sus propuestas fueron un fracaso”, dijo.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario dijo que las recetas del FMI provocaron que se desatara la violencia y la inseguridad en el país; reiteró que el país crecerá al 2% anual.

El pasado 29 de mayo, Lagarde escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy (miércoles) me reuní con el presidente López Obrador. Lo felicité por la búsqueda de políticas fiscales prudentes y su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, inequidad y corrupción".



Today, I met #Mexico’s President @lopezobrador_. I commended him for the pursuit of prudent fiscal policies and his focus on boosting inclusive growth and reducing poverty, #inequality and #corruption. pic.twitter.com/oAza0886rW

— Christine Lagarde (@Lagarde) May 29, 2019